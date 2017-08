Coluna William Saliba – 04/08/17

MAIORES ACIONISTAS DA USIMINAS CUMPREM AGENDA EM IPATINGA

Assim como o presidente da Ternium no Brasil, Paolo Bassetti, os presidentes da Nippon Steel-Sumitomo na América Latina, Kazuhiro Egawa; e no Brasil, Hironobu Nose, iniciam a próxima semana com compromissos em Ipatinga. Os executivos representam os maiores acionistas da Usiminas. No entanto, os três estarão presentes em eventos distintos.

TERNIUM

O presidente da Ternium é o convidado do presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Luciano Araújo, para participar da Agenda de Convergência, na próxima segunda-feira (7). Bassetti vai compartilhar experiências e propostas para o desenvolvimento do Vale do Aço, já que hoje a Ternium é a maior acionista da Usiminas. A Agenda é composta por lideranças empresariais, públicas e do terceiro setor que atuam em seis eixos responsáveis por promover o incremento da infraestrutura, segurança, saúde, educação, competitividade e sustentabilidade da região.

NIPPON STEEL – SUMITOMO

Já os executivos japoneses se reúnem na terça-feira (8), em almoço, no Hotel San Diego Suítes, com diretores dos principais veículos de comunicação do Vale do Aço; e no final da tarde, participam da cerimônia em comemoração aos 60 anos do acordo Lanari-Horikoshi, que deu origem à Usiminas. A solenidade está prevista para às 18h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, com as presenças, dentre outros, do cônsul Geral do Japão no Rio de Janeiro, Yoshitaka Hoshino; e do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

A Superintendência Regional da Fazenda, em parceria com a Advocacia Regional do Estado de Minas Gerais, apresenta na próxima terça-feira (8), às 8h30, no Auditório Maurício de Andrade Guerra da Aciapi, em Ipatinga, o Plano de Regularização de Créditos Tributários. O pacote oferece condições especiais para pagamentos de impostos e taxas estaduais atrasados, com a redução de até 100 % das multas e juros. O evento, promovido pela Associação Comercial de Industrial e CDL de Ipatinga, é aberto à classe empresarial, mediante agendamento prévio pelo telefone 3828-5151.

DESPACITO

A música Despacito, hit atual da internet mundial, acaba de bater novo recorde de visualizações. O videoclipe oficial atingiu nesta sexta-feira (4), mais de 2 bilhões 990 milhões 780 mil views. Despacito está a caminho de se tornar o primeiro vídeo a ultrapassar 3 bilhões de visualizações no Youtube.

VIOLA NO SACO

Apesar de todo o esforço do seu jornalismo, a Rede Globo não conseguiu afastar Michel Temer da Presidência da República. Além de perder o prestígio presidencial para jornal O Estado de S. Paulo, que defendeu os interesses de Temer, a Globo despencou a sua audiência na noite desta quarta-feira (2). A emissora levou ao ar, das 18h19 às 21h54, a votação de denúncia por corrupção passiva contra Temer e perdeu 12% em audiência em relação ao mesmo horário da quarta-feira anterior, dia 26 de julho.

CORRIDA DE RUA

Estão abertas as inscrições para o Circuito Sesi Corrida de Rua em Ipatinga, programado para o dia 27 de agosto. A largada para a prova de 5 km, promovida pela Fiemg – Regional Vale do Aço, está prevista para 9h30, no Parque Ipanema. As inscrições são gratuitas para os trabalhadores das indústrias. Para o público em geral custa R$35,00, com direito a kit contendo camisa, gym bag, toalha, medalha especial de finisher e alimentação pós prova. Toda a arrecadação será destinada ao Grupo Se Toque, Casa da Esperança, Instituto Ideias, Creche Comunitária Santa Terezinha e Associação Brasil Social Togo.