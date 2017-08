Coluna William Saliba – 03/08/17

RESULTADOS DO TRIMESTRE SOBEM AVALIAÇÃO DA USIMINAS

As ações da Usiminas vêm recebendo seguidas avaliações favoráveis de analistas do mercado de capitais, depois da divulgação dos resultados positivos no segundo trimestre deste ano, pelo CEO da empresa, Sérgio Leite. As avaliações destacam os recentes resultados positivos da siderúrgica: o aumento de 9,3% da receita líquida de R$2,6 bilhões no 2T17, contra R$2,4 bilhões no 1T17; a recuperação da produção do aço devido ao maior volume de vendas e maiores preços; o controle de custos; o Capex da companhia e a redução dos juros pelo Copom. O Itaú fez o upgrade das ações com recomendação de compra com o target price reajustado de R$4/ação para R$7/ação. A XP Investimentos incluiu as ações da Usiminas em sua Carteira Recomendada para agosto/2017.

TALENTO EM FAMÍLIA

O publicitário Maurilo Andreas e sua pequena filha Sophia Comelli assinam a nova obra literária infantil da Aletria Editora, “O Fantástico Arroz de Filomena”, que será lançada neste sábado (5), a partir das 10h, na Traquitana Brinquedos, no Bairro São Pedro, em Belo Horizonte. O novo livro – o 14º lançado por Maurilo – traz ilustrações da argentina Rebecca Luciani, de intensa interação cromática com os ambientes que retrata, traduzindo a vitalidade e a magia do texto ao autor e sua filha.

GENTE DA TERRA

O autor nasceu e criou-se em Ipatinga. Maurilo Andreas é filho de dois nomes notórios da cultura da cidade: Nilo Diogo, que presidiu a legendária Associação Pró-Cultura de Ipatinga (Aproc) e de Wanda Silveira, que por muitos anos ocupou o cargo de coordenadora de Cultura da Prefeitura de Ipatinga.

O LIVRO

A estória de “O Fantástico Arroz de Filomena” se passa na terra do “Era uma vez” sobre uma cozinheira muito especial que reúne diariamente animais encantados da floresta para jantar em sua casa. Mas apenas os animais conhecem seu maravilhoso tempero. A população da vila ignora a cozinheira Filomena por causa de sua aparência. Em um belo dia, aparece na floresta um misterioso caçador e há uma grande reviravolta.

PODERES DA MENTE

Ipatinga recebe neste final de semana, o Seminário Os Poderes da Mente, ministrado por Suely Caldas Schubert, de Juiz de Fora. O tema do encontro, que será realizado no auditório do Grupo Espírita Irtes Terezinha (GEIT), no Bairro Betânia será “Perturbações Espirituais: muitos os chamados, poucos os escolhidos”. Nesta sexta-feira, às 19h30, antecedendo o seminário, haverá palestra gratuita da conferencista, no GEIT, com vagas limitadas. Mais detalhes e inscrições com Joanice Amaral Botelho pelo telefone 98818-1950.

SAÚDE DOS BRASILEIROS

A Ipsos – empresa independente global na área de pesquisa de mercado presente em 88 países – realizou, em nove regiões metropolitanas brasileiras, o Estudo Geral de Meios, quando mapeou os hábitos da população quanto à saúde. A pesquisa revela que 21% dos entrevistados têm plano de saúde, sendo que, desta porcentagem, 12% são planos corporativos e 9% pessoais. O estudo ainda aponta que 54% dos entrevistados fazem exames médicos periodicamente e 75% procuram manter uma alimentação saudável e têm interesse por temas relacionados à saúde. O levantamento mostra também que 60% dos participantes têm o hábito de praticar atividades físicas, 45% fazem compras em farmácias mensalmente e 17% consomem vitaminas.

TATAMI

Cinco atletas da equipe Tokugawa, de Ipatinga, se inscreveram para o Vitória International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship que será disputado neste sábado (5) e domingo, em Vitória, no Espírito Santo. A competição é realizada pela Confederação Brasileira de Jiu-jitsu e contará com atletas de todo país. Integram o grupo, os atletas Daniel Henrique (Asert), Matheus Barbosa (Asert), Eduardo Valadares (Kasa), Rodrigo Moreira da Silva (MCR Indústria Mecânica) e Túlio Cunha (Facidata).