Coluna William Saliba – 02/08/17

CADE APROVA EXPANSÃO DA TERNIUM NO BRASIL

O grupo Ternium-Techint – maior acionista da Usiminas – recebeu a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para efetivação da compra da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), no Rio de Janeiro. A operação para adquirir a siderúrgica fluminense foi fechada por € 1,5 bilhão, no final de fevereiro último.

LANARI-HORIKOSHI

Quem participou do tradicional almoço do Grupo Raízes, nesta quarta-feira (2), em Ipatinga, foi a representante da Nippon Steel & Sumitomo (NSSMC), Carolina Beatriz Cunha. Na oportunidade, ela formalizou o convite para a participação dos integrantes do Raízes na cerimônia que irá comemorar, na próxima terça-feira (8), às 18h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, os 60 anos do acordo Lanari-Horikoshi. O acordo oficializou a parceria industrial entre o Brasil e o Japão, dando origem à participação da NSSMC na Usiminas. O evento contará com as presenças, dentre outros, do cônsul Geral do Japão no Rio de Janeiro, Yoshitaka Hoshino; do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira; do diretor-presidente da NSSMC no Brasil, Hironobu Nose; e do diretor para as Américas da NSSMC, Kazuhiro Egawa

COMUNIDADE

A representante da Nippon Steel-Sumitomo reafirmou a real intenção da empresa de consolidar os laços que sempre uniram Ipatinga ao Japão. Para tanto, o grupo empresarial japonês acaba de instalar um escritório permanente em Ipatinga, visando ampliar o relacionamento com a comunidade.

ASSEMBLEIA

O presidente da Usiminas, Sérgio Leite, e o integrante do conselho de administração da siderúrgica, Luiz Carlos Miranda, voltaram a destacar a nova fase de retomada do crescimento vivida pela empresa, durante reunião, na manhã desta quarta-feira (2), com o pastor José Martins de Calais Júnior, presidente da Assembleia de Deus de Coronel Fabriciano/Ipatinga, que agrega cerca de 300 templos de 12 cidades da região e mais de 30 mil membros. Calais Júnior é secretário da Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus do Vale do Rio Doce e outros municípios.

CENIBRA

O presidente da Cenibra, Naohiro Doi, formulou convite aos integrantes do Grupo Raízes para conhecerem o processo de produção de celulose da indústria, em Belo Oriente. Segundo, Elísio Vieira, presidente do Raízes, após a visita, será oferecido almoço aos visitantes, na Casa de Hóspedes da empresa.

MODERNIZAÇÃO DA BR-381

Nesta quinta-feira (3), os motoristas que trafegarem pela BR-381, próximo ao trevo de Barão de Cocais, irão enfrentar a interdição dos dois sentidos da rodovia, por volta de 14h, para detonação de rochas. A explosão, que faz parte das obras de modernização e ampliação da BR-381, será supervisionada por profissionais habilitados e terá duração de 20 a 40 minutos.

PAIXÃO

O Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, lançou a campanha promocional do Dia dos Pais “Meu Pai, Meu campeão”. Em comemoração à data, os clientes que juntarem R$ 200, 00 em cupons fiscais de compras das lojas participantes, poderão trocá-los até o próximo dia 13 por um copo personalizado com o emblema do Cruzeiro ou Atlético Mineiro. A promoção é limitada a dois copos por CPF.