Coluna William Saliba – 01/08/17

ALTO-FORNO 1 DA USIMINAS IRÁ GERAR 520 NOVOS EMPREGOS

A Usiminas prevê o crescimento de 10% do mercado interno de aço, em 2018. Com vista neste índice, a empresa tomou a decisão de reacender o Alto-Forno 1 (AF-1) da Usina de Ipatinga, que deverá estar operando plenamente em abril do próximo ano. A decisão reaquece também o combalido mercado de trabalho de Ipatinga. A preparação para o reinício de operação está promovendo a contratação temporária de 400 operários. Posteriormente, com o início das operações, o AF-1 deverá gerar, em definitivo, 120 postos de trabalhos.

MERCADO EXTERNO

Com a recessão econômica vivida pelo país, a indústria de transformação brasileira está praticamente estagnada. Desta forma, a Usiminas que tradicionalmente priorizou o mercado interno, está focada no momento nas exportações, informa o CEO da companhia, Sérgio Leite. A siderúrgica mineira, no segundo trimestre deste ano, colocou 55% da sua produção no mercado europeu. Seu maior mercado no momento é a Alemanha, com 35% de participação; Argentina, 19%; e Estados Unidos, com 11%. O aço da Usiminas também está presente na Espanha, México, Reino Unido, Bélgica, Colômbia e Portugal, entre outros.

DRAGÃO CHINÊS

Segundo Sérgio Leite, o aço chinês causa preocupação, já que ele chega ao Brasil em preços inferiores ao custo do produto brasileiro. Leite acrescenta que com subsídios, mão de obra mal remunerada e outros trunfos, quando se fala em concorrer com a siderúrgica chinesa, na realidade está se enfrentando não um player na economia de mercado, mas o estado chinês.

EM CASA

Durante esta semana, toda a diretoria da Usiminas se faz presente em Ipatinga, na nova dinâmica empreendida pelo presidente Sérgio Leite. Serão reuniões internas e externas, como foi hoje com os jornalistas do Vale do Aço e, amanhã à noite, com as lideranças comunitárias, no Teatro Zélia Olguin. Leite recebeu inclusive, nesta segunda-feira (31) em sua sala, a visita de 70 pequenos estudantes que estavam em visita à Usina de Ipatinga.

DO WHATSAPP

Uma pesquisa mostrou que 93% da população não acredita nos políticos.

– E os outros 7%?

– São os políticos.

RAÍZES

A deputada estadual Rosângela Reis (PROS) é a convidada de amanhã (1), para o almoço do Grupo Raízes, no San Diego Suítes, em Ipatinga. À noite, todos os integrantes do Raízes – que reúne líderes empresariais e profissionais liberais – estarão presentes no encontro do presidente da Usiminas, Sérgio Leite, com a comunidade de Ipatinga.