CARRETA ODONTOLÓGICA VAI REALIZAR CERCA DE 1.500 ATENDIMENTOS

Ipatinga já se prepara para receber, na próxima sexta-feira (25), uma nova Unidade Móvel de Saúde, graças à parceria firmada pelo atual governo municipal com o Sindicato do Comércio do Vale do Aço (Sindcomércio) e o Serviço Social do Comércio em Minas Gerais (Sesc). Chega à cidade, onde permanece até o dia 7 de dezembro, a carreta do OdontoSesc, que proporcionará centenas de tratamentos dentários gratuitos e vem se somar à Unidade Móvel Med Sesc Ofaltmologia, que esta programada para atender a população local até 6 de setembro.

Cerca de 100 pacientes que necessitam do serviço público de saúde bucal, e que aguardam desde 2011 para serem atendidos, têm agora prioridade para a realização de procedimentos odontológicos de baixa e média complexidade.

Desde o último dia 9, outros 480 munícipes vêm sendo beneficiados com consultas médicas e exames, todos gratuitos, através da Unidade Móvel Med Sesc Oftalmologia, estacionada na Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura de Ipatinga.

De acordo a gerente da Seção de Saúde Bucal, Maria Zilda Machado, “a nova parceria se faz necessária devido ao grande número de usuários na fila de espera. Atualmente, temos uma demanda reprimida de aproximadamente 5.000 munícipes aguardando atendimento na especialidade de endodontia, ou seja, tratamento de canal. Nosso empenho é para aumentar a oferta da assistência bucal, contribuindo para a redução de patologias bucais na infância, na fase adulta e nos idosos”, pontua a gerente.

PROCEDIMENTOS OFERECIDOS

A unidade móvel do OdontoSesc está equipada com o que há de mais moderno em odontologia. Possui quatro equipamentos de atendimento completos, além de raios-X, sala de esterilização e escovódromo.

A estrutura será utilizada para vários tipos de procedimentos, como restaurações, tratamento de canal (dentes anteriores); cirurgias simples, remoção de tártaro, limpeza e escovação supervisionada, confecção e fixação de coroas e pontes fixas provisórias, radiografias odontológicas, identificação e encaminhamento de casos de patologias bucais e alterações bucais e sistêmicas para o atendimento especializado do município.

Com uma equipe de atendimento composta por quatro odontólogos e dois técnicos de saúde bucal, a carreta ficará estacionada na rua Edgard Boy Rossi, atrás do prédio da Prefeitura de Ipatinga, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.