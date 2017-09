ATLETA DA USIPA COMPETE NO FESTIVAL MASTER EM BH

A atleta Alline Sancha Fernandes representará a Usipa na disputa do 5º Festival Master de Natação – AR Metropolitana, na categoria 30+. O evento será realizado neste sábado (2), no Jaguará Country Club em Belo Horizonte. O início do evento está marcado para as 13h.

Alline participará das provas de 100m nado livre e 50m borboleta. Na prova de 100m livre definiu-se no balizamento da competição, realizado pela Associação Brasileira de Masters de Natação (ABMN), que a atleta nadará na 7ª série, com início previsto para as 13h49. Já na prova de 50m borboleta Alline competirá na 6ª série, prevista para começar às 15h24.

O evento é uma das seis etapas anuais do Festival e faz parte do calendário oficial da Federação Aquática Mineira (FAM), no qual será disputado o Prêmio Super Master de Natação.