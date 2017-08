ANAC AUTORIZA VOOS DA PASSAREDO ENTRE IPATINGA-BH A PARTIR DE OUTUBRO

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou a Passaredo Linhas Aéreas a operar voos comerciais entre os aeroportos Regional do Vale do Aço, em Santana do Paraíso, e o da Pampulha, em Belo Horizonte. A estimativa é que as viagens sem escalas comecem a partir de 1º de outubro.

A informação é da deputada estadual Rosângela Reis, que foi até Brasília nesta quarta-feira (30) para reforçar o pedido de liberação com o gerente de Operações de Serviços Aéreos da Anac, Marcelo Pereira Queiroz. A Passaredo havia anunciado a intenção de operar voos na rota em meados de agosto e aguardava a liberação da Anac.

CONCORRÊNCIA

Atualmente, apenas a Azul Linhas Aéreas (que tem participação acionária do Grupo Águia Branca), atende a rota Ipatinga-Belo Horizonte com três horários, mesmo assim, operando no Aeroporto de Confins, na Grande BH. Com a nova linha da Passaredo, a disputa pelo mercado poderá favorecer o passageiro da Região Metropolitana do Vale do Aço, com a redução do preço de passagens.

Segundo Rosângela Reis, a rota é importante para a economia mineira. “Em razão da existência de grandes empresas no Vale do Aço, inclusive multinacionais, a nova ligação aérea beneficiará a sociedade civil e o empresariado local”, afirmou no ofício entregue ao representante da Anac.

A Passaredo também anunciou voos para as cidades de Uberlândia e Governador Valadares. A companhia deve utilizar o avião turboélice ATR-72, com 70 assentos. A empresa pertence ao Grupo Itapemirim.