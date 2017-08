AGENDA DE CONVERGÊNCIA EXALTA AVANÇO NOS PROJETOS DESENVOLVIDOS

Lideranças que compõem a Agenda de Convergência do Vale do Aço reuniram, na última segunda-feira (7) para realização do seu 16º fórum. Com a apresentação do avanço de alguns projetos, e com a participação do ex-prefeito de Belo Horizonte e ex-secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Márcio Lacerda, e do presidente da Ternium no Brasil, Paolo Basetti, o encontro foi marcado por um discurso positivo de mudança de cenário.

Dentre os projetos desenvolvidos pelos seis eixos estruturadores da Agenda, alguns apresentaram progressos significativos, como a pavimentação da MG 760, que teve sua ordem de serviço assinada pelo governador Fernando Pimentel, no mês de julho, a duplicação da BR 381, que terá seus primeiros trechos liberados para motoristas nas próximas semanas, e a assinatura do protocolo de intenções de criação do Centro de Excelência em Engenharia no Vale do Aço, pelo presidente do Sistema Fiemg, Olavo Machado, presidente da Regional Vale do Aço, Luciano Araújo e presidente do Sindimiva, Carlos Afonso. “Projetos que estão sendo acompanhados de perto pelos nossos coordenadores e representam um importante passo para o desenvolvimento regional”, disse Luciano Araújo.

O presidente da Ternium no Brasil, Paolo Basetti, parabenizou o grupo pelo trabalho responsável e sinérgico, desenvolvido por importantes lideranças do Vale do Aço. Citou, ainda, os números do 2º trimestre da Usiminas, que apontam uma recuperação significativa da empresa, recebendo avaliações favoráveis de analistas do mercado.

Márcio Lacerda, que também participou do Fórum pela primeira vez, afirmou que não existe, no Brasil, um trabalho tão organizado, com lideranças múltiplas, políticas, empresariais e de entidades de classe, que atuam dessa forma, em prol do desenvolvimento regional, reconhecendo e parabenizando o trabalho do grupo. Lacerda também fez uma breve explanação sobre sua carreira política, citando sua atuação para investimentos para o estado.

Todos os projetos desenvolvidos pela Agenda de Convergência do Vale do Aço estão disponíveis na plataforma: http://www.agendadeconvergenciamg.org.br/valedoaco/.