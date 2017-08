AGENDA CULTURAL DA FUNDAÇÃO APERAM ENCERRA MÊS DE AGOSTO

Agosto chega ao fim. Logo depois de uma ampla programação de espetáculos, shows e eventos culturais, a Fundação Aperam Acesita arremata o mês com música e o lançamento do livro Os Flamboyants da Rua 37.

FUNDAÇÃO EMALTO APRESENTA RITA LEE

Para o último fim de semana de agosto, os apreciadores de Rita Lee, uma das grandes intérpretes da música no Brasil, poderão conferir o tributo que os alunos de música da Fundação Emalto farão à cantora, conhecida como a Rainha do Rock Brasileiro. Na noite da próxima sexta-feira (25), a partir das 20h, hits como Flagra, Lança Perfume, Baila Comigo e Ovelha Negra poderão ser apreciados no repertório que ganha versão contemporânea. O evento será uma demonstração para os pais e para a comunidade em geral dos conhecimentos musicais adquiridos pelos alunos durantes as aulas de música.

A classificação é livre, e os ingressos são gratuitos mediante a retirada na bilheteria do teatro.

LANÇAMENTO DO LIVRO OS FLAMBOYANTS DA RUA 37 DE ROBERTO MANELLA

No sábado, às 20h, será a vez do lançamento do livro Flamboyants da Rua 37 de Roberto Manella. O livro lança um olhar sobre a história vivida pelo autor em um passeio pelos anos 60. Nessa década, sua geração tomava conta das ruas, morros e campinhos, fazendo de cada espaço do bairro um lugar mágico de aventuras e descobrimentos. Para Roberto, reviver esses momentos por meio da literatura é reviver a emoção do convívio com as pessoas que ali construíram sua trajetória, a história de uma empresa, de uma cidade. A obra foi escrita para aqueles que tiverem a curiosidade de conhecer um pouco sobre essas pessoas, simples e muito ligadas entre si, compartilhando alegrias e tristezas como uma grande família.

Roberto Manella nasceu em 1955, e foi o filho caçula e genuinamente brasileiro, de uma família italiana que chegou na cidade de Timóteo em 1953.Roberto buscou nessa experiência uma oportunidade de resgate de coisas que vão aos poucos sendo deixadas para trás e que o tempo, desumano como é, insiste em querer apagar.

SERVIÇO

A entrada é mediante convite especial.