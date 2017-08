AÇÕES DA USIMINAS RECEBEM FORTE INDICAÇÃO DE ALTA POR ANALISTAS

O momento positivo da companhia tem sido refletido por analistas do mercado de capitais como forte tendência de valorização. Recentemente, o analista da Clear Corretora, Bo William, considerou as ações da empresa com grande potencial de valorização para os próximos 3 a 6 meses. Para William, as ações da Usiminas tem potencial de alcançar R$ 11,50.

“É muito difícil ver um gráfico tão bonito quanto esse. Me lembro quando a Vale fez o mesmo desenho quando a ação ainda estava em R$ 14,00 e alguns me chamaram de louco por ver o alvo em R$ 22,00. Agora, esse mesmo setup se repete com Usiminas” comentou em vídeo na página da Clear Corretora.

UPGRADE

Após a divulgação dos resultados positivos no segundo trimestre de 2017, as ações da Usiminas vêm recebendo seguidas avaliações favoráveis por analistas do mercado. O Itaú deu upgrade com recomendação de compra com o target price reajustado de R$4/ação para R$7/ação. A XP Investimentos incluiu as ações da companhia em sua Carteira Recomendada para agosto/2017.