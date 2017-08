ACIAPI E CDL INDICAM WALLACE BARRETO COMO EMPRESÁRIO DO ANO DE IPATINGA

O diretor da WR Construtora e da Giganet Internet, Wallace Barreto Simão, foi indicado pelas diretorias da Aciapi e CDL como o Empresário do Ano de Ipatinga de 2017. Wallace é um dos mais importantes empresários do ramo da construção civil do Leste de Minas Gerais.

O empresário se diz honrado com a escolha de seu nome para o título. “Me sinto privilegiado de ter sido eleito pelo colegiado da Aciapi e CDL e fico muito agradecido a Deus. Sou o representante do sucesso de toda uma equipe que trabalhou e trabalha muito para estar na posição que a WR ocupa atualmente no mercado”, enfatiza o Wallace.

O EMPREENDEDOR

Wallace afirma que o gosto pela relação interpessoal surgiu ainda na adolescência. “Sempre gostei de negociar, de me relacionar com clientes, fornecedores, pessoas em geral. Com 17 anos, eu já fazia compra e venda de café no Espírito Santo. Na região do Vale do Aço, atuei por 14 anos como representante comercial da Valemix, empresa de concreto, e sempre tive contato com construtores regionais. Neste tempo, tive um ‘intensivão’ e aprendi com os erros e acertos dos empreendedores. Assim, em parceria com minha esposa, Rosana Simão, fundamos a WR Construtora. Vejo que o Vale do Aço está retomando o seu vigor e a construção civil terá um destaque ainda maior”, afirma o empresário.

O Empresário do Ano vê também como uma grata surpresa o crescimento, acima do previsto, da Giganet, empresa à qual associou-se em 2014. “Em 2016 tivemos um crescimento de 300% e neste ano já chegamos a 10 mil clientes, só no Vale do Aço. Atendemos todos com uma rede, por nós construída, com 100% de fibra ótica”, finaliza Wallace.