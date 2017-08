ABERTAS INSCRIÇÕES PARA “ARTE EM FAMÍLIA”

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Arte em Família do segundo semestre deste ano, dentro da programação da Ação Educativa do Instituto Cultural Usiminas. A atividade gratuita será ministrada neste sábado (26/8), às 15h, no Centro Cultural Usiminas, pelo fotógrafo Rodrigo Zeferino. Com o tema “A Grande Revelação”, o encontro lúdico vai proporcionar aos participantes a experiência de revelar imagens, por meio de um processo manual.

Nesta edição do Arte em Família, o público vai ter um breve contato com a técnica tradicional de fazer surgir uma imagem no papel. Os participantes vão entrar em um laboratório fotográfico para revelar imagens, seguindo os antigos processos químicos. Para participar é necessário levar fotos no tamanho máximo de 10×15 cm, de preferência com registros da família. Os interessados devem agendar participação pelo telefone: 31.3824.3731.

Rodrigo Zeferino é fotógrafo e artista visual. Em sua carreira, já realizou diversas exposições individuais e participou de coletivas no Brasil e no exterior. Possui obras em acervo de museus como MASP e MAM-RJ.

O Arte em Família é viabilizado pelo projeto “Plano Anual Instituto Usicultura 2017” (Pronac 164275), que tem o patrocínio da Usiminas e Massas Vilma, e realização do Instituto Cultural Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

SERVIÇO

A Grande Revelação – Arte em Família.

Centro Cultural Usiminas, Sábado (26), às 15h

Inscrições gratuitas pelo telefone: 31.3824.3731.