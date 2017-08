A PROPOSTA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE IPATINGA

Guilherme de Castro Rezende (*)

O prefeito de Ipatinga está prestes a sancionar um Projeto de Lei (PL 64/2017) relativo à segurança do município, chamado “Programa Ipatinga Segura”. O objetivo é incentivar proprietários particulares de imóveis residenciais e comerciais a instalarem sistemas eletrônicos de monitoramento, em troca de descontos tributários no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

O artigo 6º da Constituição Federal declara que a segurança é um direito social, consequentemente, é um direito estendível a todas as pessoas. Contudo, os números referentes à violência no Brasil são alarmantes e discriminadores. O relatório do Escritório das Nações Unidades sobre Drogas e Crimes (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC), intitulado “Estudo Global sobre Homicídio”, com base em dados de 2012, afirmou que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, na Síria, por exemplo, em quatro anos de guerra, morreram 256 mil pessoas; enquanto no Brasil, no mesmo período, foram quase 279 mil.

O Brasil, por meio desses dados, encontra-se em velada guerra civil. Basta ver o Rio de Janeiro que atingiu o recorde de quase 60 mil homicídios por armas de fogo em 2014, de acordo com o Mapa da Violência divulgado em 2016. Ao lado da saúde e da educação, a segurança é uma grande demanda da população brasileira, em especial a de Ipatinga, que se situa no nada honroso 11º lugar em ranking de homicídios no Estado de Minas Gerais (Secretaria do Estado de Defesa Social-SEDS).

A mídia, em geral, apresenta um confronto simplista entre o bem e o mal. Programas, como Cidade Alerta, expõem um conflito entre criminosos, vagabundos, traficantes que infringem a lei e a ordem. Ao restringir o problema a esse contexto, a população não se informa, sendo assim, não discute outros fatores da violência, como a pobreza; o desemprego, crescente em Ipatinga; a falta de oportunidades para os jovens; a mediocridade do nosso sistema educacional; o déficit habitacional. Essa visão limitada deturpa o diagnóstico da criminalidade, o que gera soluções enviesadas e ineficazes para se corrigir a realidade.

A definição de segurança pública como direito social, isto é, como Direito Humano, é antagônico à existência de uma política pública cordial com a classe alta e média em detrimento da vulnerabilidade dos mais pobres e dos trabalhadores de baixa renda. O mencionado artigo 6º da Constituição impõe um dever ao Estado de oferecer a cada um, proteção contra atentados à integridade física, mental e moral. Eis um Estado em favor de sua sociedade.

Historicamente, o Brasil considera sociedade apenas uma parte de sua população. No Rio de Janeiro, a região onde as mortes mais aumentaram foi a Baixada Fluminense, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). No município de Ipatinga não é diferente. As áreas mais marginalizadas são as mais atingidas pela criminalidade urbana. Uma volta na praça principal do Bairro Limoeiro já é o suficiente para perceber que a principal demanda dos moradores é a segurança. Afinal, o tráfico de drogas em plena luz do dia é conhecido na área.

Dessa forma, o Executivo enviou um projeto de lei para o Legislativo com o intuito de tentar resolver a questão: basicamente incrementar o “bolsa empresário”. É uma Lei Robin Hood às avessas, ou seja, subsidia a classe alta em detrimento da baixa, em mais um indício de discriminação.

A forma de incentivo (art.4º do PL 64/2017) será um desconto no IPTU aos contribuintes que promovam a instalação de câmeras de monitoramento. Estamos beneficiando a formação de verdadeiros condomínios em Ipatinga, ocupado por cidadãos proprietários afortunados, em detrimento de parcela maior da população que poderia se beneficiar do imposto para melhorar a segurança pública. Solução ineficaz e altamente seletiva.

Segundo o Ministério da Fazenda, de 2003 a 2016, os subsídios em operações de crédito e financeiras somaram quase R$ 1 trilhão. Este valor é superior à soma dos programas sociais no mesmo período, de R$ 372 bilhões. A título de exemplo, tem-se o FIES e o “Minha Casa, Minha Vida”’. No ano passado, os recursos destinados às empresas representaram quase o equivalente a três vezes o que o governo gastou com o “Bolsa Família”. Alguns afirmam a falácia de ensinar o pobre a pescar, porém se esquecem de considerar também os ricos.

Não se percebe na justificativa do Projeto de Lei em comento estudo sobre a incidência de violência no município de Ipatinga, muito menos a sua causa, se droga lícita, se droga ilícita, se violência doméstica, se trânsito, etc. Uma pesquisa atenta poderá mostrar que as maiores vítimas de violência são os pobres de bairros carentes de assistência socioeconômica.

O desconto no IPTU repita-se, não atinge a causa da criminalidade, embora possa haver uma redução pontual e local. Além disso, o incentivo fiscal será concedido aos contribuintes residentes nos imóveis definidos como estratégicos – objeto de Decreto Executivo. As perguntas são inevitáveis: como o Executivo vai definir quais imóveis em quais bairros são estratégicos? Já houve algum estudo prévio por parte do Poder Executivo? Qual é o peso final no orçamento?

O tempo atual é de contração econômica. Dessa maneira, não se teria melhores resultados com o uso dos recursos descontados para aprimorar a segurança pública em vez da privada? De toda forma, não há como aferir isso sem se saber quanto seria, provavelmente, o valor subsidiado pelo município. Nem o Executivo nem a Câmara Legislativa debateram o projeto com a sociedade.

Resolver a criminalidade é desejo de todos os munícipes de Ipatinga, portanto, a solução deve ser amplamente debatida, democrática, e não de forma expedita como o Projeto de Lei em tela. Subsidiar, por meio de descontos no IPTU, a implantação de câmeras privadas de monitoramento é estabelecer uma característica de Estado Mínimo, onde cada um cuida de sua segurança, e favorecer uma parcela da população – proprietários, comerciantes, condomínios -, devido ao custo dos equipamentos, distante do bolso dos mais necessitados.

Dessa forma, diante de mais uma iniciativa de combate à criminalidade, percebe-se que os ipatinguenses ainda terão muito tempo para reclamar da violência em sua cidade, pois o remédio prescrito não combate as causas. Filmar o invasor e promover o encarceramento maciço é tratar a consequência. Infelizmente, ainda estamos longe do preceito constitucional de direito do cidadão de usar, dispor, fruir e gozar dentro da ordem e da paz.

(*) Advogado do Escritório Jayme Rezende & Associados