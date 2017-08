57ª FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO AGITA COCAIS

É neste final de semana, 19 e 20, a 57ª Festa de Nossa Senhora do Rosário, em São José dos Cocais, Cocais de Cima. A festa começa sábado, às 15h30, com apresentação das bandas de Marujos na Igreja São José e termina domingo, com a troca das coroas do rei e rainha dos Marujos.

O evento é realizado pela Comissão de Festa da Comunidade São José dos Cocais e conta com o apoio da Prefeitura de Coronel Fabriciano por meio da Secretaria de Governança de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura. A festa faz parte da vida da comunidade local, é uma tradição que apresenta a cultura religiosa do povo dos Cocais aos participantes. Quem for somente para assistir poderá desfrutar da gastronomia local. Serão servidos café, almoço e jantar gratuitamente.

PROGRAMAÇÃO

Sábado:

15h30: Apresentação das bandas de Marujos na igreja; celebração da Palavra, hasteamento da bandeira e jantar comunitário.

Domingo:

6h da manhã: Terço Mariano; em seguida café comunitário e acolhida das bandas de Marujos.

9 horas: Procissão pelas ruas com a imagem de Nossa Senhora do Rosário.

10 horas: Missa e almoço comunitário

14 horas: Trança das fitas na pracinha

16 horas Troca das coroas do rei e rainha