243 TONELADAS DE ENTULHOS RETIRADAS DAS MARGENS DO RIBEIRÃO IPANEMA

A limpeza iniciada na semana passada, nas margens do ribeirão Ipanema, que está sendo realizada pela Prefeitura de Ipatinga para revitalização de um trecho ao longo do curso hídrico nas imediações dos bairros Vila da Paz e Cidade Nobre, continua nesta semana. Até hoje (18), já haviam sido retirados 45 caminhões de entulho e lixo na região, o equivalente a 243 toneladas. Com autorização de autoridades preservacionistas, as ações visam recuperar uma Área de Proteção Ambiental (APA) e também criar um acesso para manutenção e fiscalização do local.

Vários veículos velhos abandonados num terreno junto ao ribeirão, em meio a outras sucatas, e também currais montados irregularmente, já foram retirados pela prefeitura.

Além da desobstrução do espaço, a limpeza serve também para eliminar focos de doenças, criadouros de mosquito da dengue, e ainda afugentar roedores e animais peçonhentos.