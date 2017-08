12 MIL PROCEDIMENTOS SÃO PREVISTOS COM CHEGADA DO ODONTOSESC EM IPATINGA

Cerca de 12 mil procedimentos dentários gratuitos serão oferecidos a população que aguarda há anos em fila de espera. Os pacientes já foram convocados e triados pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com os técnicos do Sesc em Minas.

Inicialmente, 100 pacientes que necessitam do serviço público de saúde bucal, e que aguardam desde 2011 para serem atendidos, têm agora prioridade para a realização de procedimentos odontológicos de baixa e média complexidade. A Unidade Móvel permanece no município até o dia 7 de dezembro.

O prefeito de Ipatinga destacou o benefício da parceria para a população. “Especialmente as pessoas mais carentes poderão contar com mais esse reforço de atendimento na área da saúde bucal. É com trabalho em conjunto, somando forças, que vamos elevar os índices de qualidade de vida, de bem estar da nossa população”, enfatizou.

A gerente da Seção de Saúde Bucal, Maria Zilda Machado explicou que, “a nova parceria é muito importante por colaborar na redução do grande número de usuários na fila de espera. Atualmente, temos uma demanda reprimida de aproximadamente 5.000 munícipes necessitados de atendimento na especialidade de endodontia, ou seja, tratamento de canal”, explica.

“Nosso empenho” – acrescenta a gerente – “é para aumentar a oferta da assistência bucal, contribuindo para a redução de patologias bucais na infância, na fase adulta e nos idosos”, pontua.

O odontólogo e supervisor de Serviços Sociais do Sesc em Minas, Marcus Vinícius Reis, destacou a transformação social promovida por meio da iniciativa. “Nós trabalhamos para recuperar a saúde bucal, a autoestima dos pacientes que passam por aqui. Em parceria com a prefeitura, nosso objetivo é fazer com que durante o período de tratamento, o paciente não seja direcionado para procedimentos semelhantes na rede atenção básica. Colaborar com essa transformação social representa cumprir a visão da instituição”, enfatizou.

PROCEDIMENTOS OFERECIDOS

A carreta do OdontoSesc é equipada com quatro consultórios odontológicos, uma sala de esterilização completa e um espaço para realização de radiografias. São oferecidos tratamentos como restauração em resina fotopolimerizável, amálgama e cimento de ionômero de vidro (CIV), tratamento de canal (dentes anteriores), cirurgias simples (extração dentária e restos radiculares), remoção de tártaro, limpeza e escovação supervisionada, radiografias para pacientes em tratamento, além da identificação e encaminhamento de casos de patologias e alterações bucais e sistêmicas para o atendimento especializado do município.

Com uma equipe de atendimento composta por quatro odontólogos e dois técnicos de Saúde Bucal, a carreta ficará estacionada na rua Edgard Boy Rossi, atrás do prédio da Prefeitura de Ipatinga, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

MEDSESC OFTALMOLOGIA

Graças à parceria firmada pelo atual governo municipal com o Sindicato do Comércio do Vale do Aço (Sindcomércio) e o Sesc em Minas, desde o último dia 9, outros 480 munícipes também vêm sendo beneficiados com consultas médicas e exames, todos gratuitos, através da Unidade Móvel MedSesc Oftalmologia, estacionada na Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura de Ipatinga. Este serviço se estende até 6 de setembro.