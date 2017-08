“A Agenda 2030 e as Perspectivas para um Novo Mundo”. O tema estará em debate nos dias 28 e 29 de setembro, durante o 11º Seminário Internacional de Sustentabilidade. O evento, realizado pelo Sistema Fiemg, será no Centro Cultural Sesiminas, em Belo Horizonte, e está com inscrições abertas, que poderão ser feitas no site: www.fiemg.com.br/seminariointernacional.

O Seminário é voltado para empresários, dirigentes, executivos, profissionais ligados às empresas, representantes de governos e lideranças da sociedade civil. A iniciativa visa criar um ambiente favorável para discutir perspectivas, cenários e práticas para a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pelas indústrias mineiras, em parceria com o poder público e com o terceiro setor.

Os participantes terão a oportunidade de refletir sobre suas ações cotidianas, inserindo perspectivas nas atividades pessoais e profissionais rumo à agenda 2030, conjunto de programas, ações e diretrizes que orientarão os trabalhos das Nações Unidas e de seus países membros rumo ao desenvolvimento sustentável.

Realizado desde o ano 2000, o Seminário Internacional de Sustentabilidade é o mais conceituado evento de fomento, orientação e capacitação das indústrias para adoção de práticas sustentáveis. Esse ano, entre os palestrantes estão profissionais conceituados nas questões ambientais, entre eles, o diretor do BRICLab da Universidade Columbia em NY, Marcos Prado Troyjo. Ele participará do painel de abertura do segundo dia do evento e debaterá sobre o tema: “Os valores socioambientais e os novos padrões de produção e consumo”.

SERVIÇO

11º Seminário Internacional de Sustentabilidade

Data: 28 e 29 de setembro

Local: Centro Cultural Sesiminas – Belo Horizonte

Inscrições a partir de 20/07: www.fiemg.com.br/seminariointernacional

Valores: Filiados a Sindicatos da Indústria: R$ 250 – Demais participantes: R$ 350