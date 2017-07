VALE DO AÇO AGUARDA CONCLUSÃO DO ASFALTO DA LMG-760

O governador Fernando Pimentel assinou nesta quarta-feira (26) a ordem de serviço das obras de pavimentação da LMG-760, que liga Cava Grande, distrito do município de Marliéria, à BR-262, em São José do Goiabal, no Vale do Aço. A solenidade foi realizada na sede do Parque Estadual do Rio Doce (Perd) e as obras terão iniciadas imediatamente.

Os serviços para o asfaltamento da rodovia ficaram paralisados por quase quatro anos, a pedido do Ministério Público do Estado, em 2013. O motivo da interrupção alegado pelo MPE foi a falta de licenciamentos ambientais necessários na área do Parque Estadual do Rio Doce.

A obra está orçada em R$ 134 milhões e a mesma empresa que venceu a licitação feita em 2013, a Tamasa Engenharia S.A., executará a obra de aproximadamente 64 quilômetros de extensão. A pavimentação da LMG-760 vai reduzir o tempo das viagens, garantindo mais segurança na estrada, e ajudará a desafogar a BR-381. Além disso, facilitará o escoamento da produção agrícola e industrial da região e promoverá o turismo no Parque Estadual do Rio Doce.

Presente na assinatura da ordem de serviço, a deputada estadual Rosângela Reis foi lembrada pelo governador Pimentel com uma das principais forças políticas para a retomada da pavimentação. No início de junho a deputada Rosângela Reis se encontrou com o secretário de Estado de Obras, Murilo Valadares, quando recebeu a informação de que no mesmo mês sairia a licença ambiental restante e em julho as obrais se iniciariam.

Em 27 de junho a Câmara de Infraestrutura de Transporte, Saneamento e Urbanização (CIF) do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Copam) emitiu parecer de licenciamento ambiental favorável, após o debate sobre os impactos no Parque do Rio Doce e as compensações ambientais necessárias, com aprovação unânime para a execução da obra. Já a execução dos serviços foi anunciada na última semana.