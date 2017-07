USIPA DISPUTA COPA MINAS TÊNIS CLUBE DE JUDÔ

Amanhã (7), a equipe Usipa/Pitágoras/Gasmig/Consul segue para Belo Horizonte, onde disputa a XIII Copa Minas Tênis Clube de Judô. A competição de nível nacional reunirá quase 70 agremiações e 1035 atletas de todo o Brasil, sendo 691 no masculino e 344 no feminino, envolvendo classes Sub-13, Sub-15, Sub-18 e Sub-23.

A Usipa será representada por 12 atletas (Sub-15 e Sub-18 masculino e feminino), entre eles, destaca-se Ramoni Toledo. A judoca tricolor de 16 anos, que já conquistou este ano medalha de ouro no Torneio Início e no Campeonato Mineiro de Judô, além da prata no Campeonato Brasileiro de Judô – Regional III, busca mais um grande triunfo nesta temporada.

Segundo o coordenador de Judô da Usipa, Hevilmar Rocha, a Copa possui um forte espírito competitivo e técnico, por incluir atletas da Seleção Brasileira. “Nossa equipe está preparada e todos treinaram bastante para a competição. Estamos em busca das três primeiras posições. A Ramoni, por exemplo, terá adversários duros, como a campeã Pan-americana. Mas, ainda assim, acreditamos no nosso bom desempenho.”, destaca.

A XIII Copa Minas Tênis Clube de Judô será realizada neste sábado (8) e domingo (9), no Centro de Treinamento Juscelino Kubitschek (Arena JK), no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte. A entrada é franca e aberta ao público.