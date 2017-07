USIPA DISPUTA 2º CIRCUITO DO CAMPEONATO AR-6 DE VOLEIBOL

Neste fim de semana a equipe Usipa/Usiminas/Consul voltará a jogar pelo Campeonato AR-6 de Voleibol, categoria Sub-15 Feminino. A Usipa, única agremiação participante do interior de Minas Gerais, fará três jogos nos dias 7, 8 e 9.

A primeira partida da equipe de Ipatinga será nesta sexta-feira, às 18h30, contra o Minas Tênis Clube na Areninha do Minas, em Belo Horizonte. No sábado, o adversário será a equipe CEV Brasil, às 19h, no Teixeirão. Encerrando o circuito de jogos, as atletas da Usipa visitam a equipe NEEV/Sada/Contagem na manhã de domingo, às 10h, no Ginásio do Riacho.

Segundo o coordenador de Voleibol da Usipa, Josias Alves Silva, para que as atletas da Usipa voltem para casa com vitórias, é necessário aumentar o nível e o volume de jogo, principal foco da preparação para o circuito. Além dos treinamentos, a equipe de Ipatinga apresentou um bom desempenho nos jogos do Campeonato AR-4, utilizando-os como base para o AR-6, uma competição que é considerada de um nível maior.

Com mais bagagem e ritmo de jogo, Josias espera que as atletas tricolores apliquem o conhecimento adquirido nas partidas do 1º Circuito. “Precisamos ter maior habilidade para colocar a bola no chão, usar o saque como arma para quebrar a linha de passe do adversário. Vamos demonstrar raça para não deixar a bola cair e, principalmente, aumentar o nível do ‘fundo de quadra’, que é fundamental para vencer jogos na capital.” afirma.

Após a participação neste circuito, a equipe da Usipa ainda disputará mais uma etapa em setembro. As quatro agremiações que somarem mais pontos estarão classificadas para a semifinal, a ser disputada em outubro.

PROJETO ECOMOV

A equipe Usiminas/Consul/Usipa faz parte do Projeto Ecomov Voleibol Ano III. Com o apoio da Usiminas, o projeto aprovado na lei de incentivo ao Esporte do Governo de Minas Gerais, por meio de renúncia fiscal do ICMS, é um dos grandes responsáveis pelo excelente desempenho esportivo do clube.

As atletas recebem um treinamento especializado, de segunda a sexta-feira, acompanhadas pela comissão técnica da Usipa. Além disso, possuem todos os benefícios de competição (hospedagem, transporte e taxas federativas) custeados pelo projeto.