USIPA CONQUISTA OURO NA XIII COPA MINAS TÊNIS CLUBE JUDÔ

A equipe Usipa/Pitágoras/Gasmig/Consul/Daido conquistou no último fim de semana três medalhas, pelas categorias Sub-15 e Sub-18, na Copa Minas Tênis Clube de Judô. A competição foi realizada no Centro de Treinamento Juscelino Kubitschek (Arena JK), no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte.

No sábado (8) o judoca da Usipa, Fabrício Parreira, obteve o título de campeão Sub-15 Super-Ligeiro. Com o resultado o atleta da Usipa é a grande promessa de medalha no Campeonato Brasileiro Sub-15, em agosto. “Ganhei cinco lutas, conquistei o ouro para a Usipa e muita experiência! A competição foi um preparativo para o Brasileiro. Estou muito confiante e estou sentindo a evolução a cada treino.”, declara Fabrício.

Além da medalha de ouro, as atletas Luizza Eduarda (Sub-15 Super-Ligeiro) e Emily Mare (Sub-18 Pesado) levaram para casa a medalha de bronze. Os ipatinguenses Igor Silveira (Sub-15 M/Médio), Frantieska Isabella (Sub-18 M/Leve) e Ryan Sales (Sub-18 Super-Ligeiro) representaram a equipe da Usipa e ficaram entre os cinco melhores da competição em suas respectivas classes.

CAMINHO SUAVE

A competição contou com 72 agremiações envolvendo aproximadamente 1035 atletas. A Usipa participou com 12 judocas (Sub-15 e Sub-18 Masculino e Feminino) no evento, foram orientados pelos técnicos Rodrigo Góis e Richardson Rodrigues. “Em virtude das outras edições do evento, eu pude ver que nossos judocas amadureceram muito. Toda a equipe superou as expectativas e graças ao bom desempenho tivemos um parâmetro para o Brasileiro que ocorrerá em agosto. Nossos atletas estão preparados!”, afirma Rodrigo.

As equipes de competição da Usipa fazem parte do Projeto Judô Caminho Suave Ano I, aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte do Governo de Minas Gerais e patrocinado pela Consul, Daido e Gasmig por meio da renúncia fiscal do ICMS. O projeto beneficia mais de 70 atletas do Vale do Aço.