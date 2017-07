USIMINAS RETORNA À EXPO USIPA 2017 COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE

A Usiminas estará presente na edição 2017 da Expo Usipa – a maior exposição da indústria, comércio e de prestação de serviços do Leste mineiro – com o olhar voltado para as futuras gerações. O presidente da companhia, Sergio Leite, abrirá as visitações para a comunidade aos espaços das diversas empresas que participam do evento nesta quarta-feira (19). A proposta do estande da empresa é levar ao encontro do público seus mais diversos projetos e ações focados em sustentabilidade social, econômica e ambiental, com benefícios diretos para a comunidade.

Os principais destaques dessa edição serão o programa Caminhos do Vale e o projeto Artefato – Blocos Intertravados, ambos homenageados pela Fiemg recentemente. As duas iniciativas são alternativas ambientalmente corretas para a destinação do agregado siderúrgico: a pavimentação e manutenção de estradas rurais e a fabricação de blocos para pisos e construções, respectivamente. As ações são executadas por meio de parceiras com outras empresas e o poder público, trazendo ganhos indiretos para a população, como a recuperação de nascentes e a geração de renda na Região Metropolitana do Vale do Aço.

Outra iniciativa pioneira apresentada será o Garimpando Oportunidades, que incentiva compras de bens e serviços no Vale do Aço, fortalecendo empresas parceiras e a economia regional. Apenas na primeira rodada, capitaneada pela Usiminas, foram identificadas oportunidades de negócios da ordem de R$ 4 milhões.

Para o diretor executivo da Usina de Ipatinga, Roberto Luís Prosdocimi Maia, a cada ano, a exposição transforma-se em um espaço de maior integração e fortalecimento de parcerias entre a empresa e o Vale do Aço. “A Usiminas acredita que participar da vida das pessoas, das cidades e contribuir de forma mais ativa para o desenvolvimento regional só é possível com ações que tragam a sustentabilidade em seu DNA. Por isso reforçamos o papel de responsabilidade social da empresa a cada vez em que transformamos resíduos em recursos, oportunidades em parcerias, inovação em emprego e renda. Esse é o valor maior do nosso aço.” – assinala.

Até sexta-feira (21), o estande da Usiminas na Expo Usipa apresentará ainda a importância de décadas dos trabalhos de recuperação da mata ciliar e de reflorestamento, bem como as ações sociais nas áreas de saúde e educação, por meio da Fundação São Francisco Xavier, e na área da cultura, com o Instituto Cultural Usiminas – que promove diversas atividades com crianças e jovens no Ação Educativa, como o ‘Aventura no Viveiro’ e o ‘Conhecendo a Usiminas’. Durante o evento, o público visitante poderá conhecer algumas dessas ações por meio de jogos e oficinas de arte.