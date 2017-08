USIMINAS ENCERRA FÉRIAS ESCOLARES COM VISITAS À EMPRESA

Férias costuma ser sinônimo de passeios, novidades e coisas legais. Para a criançada de 8 a 12 anos, a descoberta na última semana do mês de julho foi a de um universo de personagens, máquinas, transformações e heróis, com o projeto Férias na Usiminas. Durante quatro dias, entre turmas de manhã e a tarde, 116 filhos de colaboradores visitaram as áreas de produção da Usina de Ipatinga e da Usiminas Mecânica, na companhia da contadora de histórias Flora Manga, personagem interpretada pela atriz Raquel Vieira.

No passeio de ônibus e na visita por algumas áreas, ela mostrou às crianças a incrível jornada do carvão e do minério, que, juntos, passaram por uma longa trajetória na Usina até se fundirem em só um herói, o aço Usiminas. Já na Mecânica, a aventura foi para descobrir as possibilidades em que o nosso herói pode se transformar, seja na terra – como a fabricação de vagões de trem; no ar – como as pontes; ou no mar, como as estacas-torpedo, grandes estruturas que servem de ancoragem para os navios-plataformas da Petrobras em alto mar.

O Ruan Rodrigues, de 9 anos, achou divertido conhecer a história da empresa e o local onde a mãe, a engenheira de Controle de Qualidade, Adriana Rodriguez trabalha. “Eu não sabia que ela foi fundada desse jeito e também não sabia dos componentes do aço. Vou lembrar, fica marcado.” A aventura ficará guardada também na memória da Maria Clara Sousa, de 8 anos. “Eu vi quando passa pela fornalha e todo o caminho para se chegar até o aço. Sem o aço, a gente não consegue viver, porque ele tá na geladeira, no fogão, no carro. Ficar sem geladeira é ruim, a gente só ia beber água quente”, conta a filha do líder de produção Fernando Sousa.

Já a Bianca Boy gostou da iniciativa do pai, Sherlon Ferreira, programador de produção, assim que soube que tinha sido inscrita no projeto. “Achei legal, eu sempre quis participar. Sou curiosa e gosto de história, de saber como as coisas funcionam, de como são fabricadas. Eu recomendo vir, porque tem várias atividades, a parte da história contada de um jeito diferente, o que ajuda a entender melhor. É bem melhor sair nas férias para ver coisas legais do que ficar em casa.”

OBRAS DE ‘AÇO’ E ARTE

Em Ipatinga, o projeto Férias na Usiminas foi realizado com o apoio do Instituto Cultural Usiminas, e contou ainda com lanche e oficinas de pintura. Nela, as crianças tiveram a oportunidade de produzir com as próprias mãos uma lembrança sobre o que viram na visita, com tintas feitas a partir de agregado siderúrgico, gerado da produção de aço na Usina. Um trabalho desenvolvido e ministrado pela pintora Rosane Dias.

Aliás, foi por acaso, ao passar próximo à oficina de pintura na Usiminas Mecânica que o técnico em processos Sérgio Damásio Florentino se emocionou, ao encontrar a filha Nicole, de 11 anos. “O olho dela ficou brilhando quando soube que viria participar desse dia aqui na empresa. Mostrei uma foto das estacas-torpedo e ela me perguntou: ‘Papai, vocês fabricam mísseis?’. E agora mesmo já começou a me contar aqui que viu uma panela de gusa e as estacas. Fez-me recordar um pouquinho da minha infância, quando fui visitar o trabalho do meu pai pela primeira vez. Achei a iniciativa excelente, porque desperta a curiosidade deles ao conhecer a transformação da matéria-prima, que é o aço, em equipamentos. É magnífico.”

Para além do Vale do Aço, o Férias na Usiminas também foi realizado no mês de julho em Belo Horizonte, com dependentes de colaboradores da Sede da companhia, em Itatiaiuçu, com a visita das crianças à Mineração Usiminas, e na Usina de Cubatão, em São Paulo.

SERVIÇO

As visitas à Usina de Ipatinga também estão disponíveis para escolas da região do Vale do Aço, por meio do “Conhecendo a Usiminas”. A programação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 3824-3731.