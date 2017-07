Usiminas debate o uso do aço em pontes e viadutos

Com o objetivo de fomentar a utilização do aço em projetos de infraestrutura no país, o Workshop de Pontes e Viadutos Metálicos, realizado pela Usiminas Mecânica e Usiminas, reuniu cerca de 50 profissionais de 17 empresas dos diversos segmentos da área de engenharia, em Belo Horizonte. Também participaram do evento representantes do governo mineiro e da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-MG).

Responsável pela abertura do encontro, o diretor executivo da Usiminas Mecânica, Heitor Takaki, apresentou dados que mostram o grande potencial do Brasil no quesito. Estima-se que nos Estados Unidos, mais de 33% das pontes sejam construídas em aço, situação parecida com a de muitos países europeus e desenvolvidos.

No Brasil, entretanto, dados do DNIT apontam que as estruturas em aço estão presentes em apenas 2% do total de pontes no país. “Nosso propósito maior é disseminar em todos os níveis do mercado, que as soluções em aço são aplicáveis não somente para projetos complexos e de grande envergadura, mas também para aqueles projetos menores com volume e repetitividade, e buscar quebrar o paradigma de que construir em aço é sempre mais caro”, afirma Takaki. Um dos problemas, segundo ele, é que desde a universidade os profissionais acabam sendo guiados para trabalhar apenas com concreto.

Durante o encontro, os palestrantes falaram sobre as principais vantagens de construir em aço, destacaram alguns produtos diferenciados que a Usiminas oferece, apresentaram cases bem-sucedidos e o cenário mundial da construção em aço. Com o bom retorno dos presentes sobre este primeiro encontro, a Usiminas Mecânica já avalia a realização de eventos semelhantes em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Brasília.

EXPERIÊNCIA

Com a expertise de já ter construído mais de 50 quilômetros de pontes e viadutos, a Usiminas Mecânica possui em seu portfólio participação em obras como as do Complexo Viário João Jorge Saad – Cebolinha, em São Paulo (SP); das pontes Juscelino Kubitschek, em Brasília (DF) e Hercílio Luz, em Florianópolis (SC), e dos viadutos Elpídio de Almeida, em Campina Grande (PB) e da Lagoinha, em Belo Horizonte (MG).

Fora do Brasil, a empresa esteve presente em grandes obras, como na recuperação de pontes no Brooklin e Califórnia (Estados Unidos) e na construção da ponte sobre o rio Orinoco (Venezuela).