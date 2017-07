USIMINAS DEBATE NOVOS RUMOS

Cerca de 350 gestores das empresas do sistema Usiminas participaram nesta terça-feira (11), de um encontro com o presidente Sergio Leite para discutir os rumos da companhia. Durante a reunião – realizada na sede da empresa, em Belo Horizonte, com transmissão simultânea para todas as unidades –, foram apresentadas as metas de gestão e os projetos que sustentam o processo de revitalização da Usiminas, com frentes focadas principalmente nos pilares Resultados, Clientes e Clima Organizacional.

O diretor corporativo de Recursos Humanos da companhia, Luís Márcio Araújo Ramos, mostrou as principais iniciativas destinadas ao desenvolvimento e valorização dos empregados que já estão em andamento ou têm previsão de entrega até o fim deste ano. Tais ações incluem, por exemplo, o relançamento do Programa de Oportunidades Profissionais (POP), voltado para recrutamento interno, e a nova norma de remuneração, que concede mais autonomia ao gestor para reconhecer o bom trabalho realizado pela sua equipe, sempre cumprindo, de forma rigorosa, o orçamento da área.

Além disso, a gerente-geral de Comunicação Corporativa da Usiminas, Ana Gabriela Dias Cardoso, abordou as novas ferramentas de comunicação que irão apoiar as lideranças no repasse de informações e no alinhamento da equipe em relação às estratégias da empresa. O objetivo é garantir que todos os empregados estejam inteirados e comprometidos com os propósitos estabelecidos para a empresa daqui para frente.

“Depois de um período em que estivemos voltados para a sobrevivência da Usiminas, podemos agora pensar no futuro, nas estratégias que irão gerar os resultados esperados para este e os próximos anos. E esses resultados só serão possíveis por meio do engajamento das nossas pessoas, um dos nossos principais focos.”, afirmou Sergio durante o encontro.