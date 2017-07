USIMINAS AVALIA TENDÊNCIAS DA SIDERURGIA

O presidente da Usiminas, Sergio Leite, acaba de retornar de Nova York, onde participou do 32º Steel Survival Strategies, maior evento mundial do aço, promovido na última semana pela World Steel Dynamics e American Metal Market. Na bagagem, o executivo trouxe as principais tendências para o mercado siderúrgico global e as estratégias adotadas pelas usinas para superarem os desafios atuais, que estão em linha com o trabalho realizado pela companhia.

Entre as medidas discutidas durante o evento, destacam-se o incremento da margem de lucro para sustentação de Capex, a proteção em relação ao mercado chinês e o aumento da qualidade e serviços em paralelo à realização de corte de custos. Algumas dessas iniciativas estão contempladas no plano de ações da Usiminas para garantir a sua sustentabilidade, baseado em três grandes pilares: foco no cliente, foco nas pessoas e geração de receita.

Outro tema abordado no congresso, que reuniu representantes de siderúrgicas do mundo inteiro, foi a necessidade de as companhias se adaptarem ao futuro do mercado. Já é possível perceber, por exemplo, o crescimento das vendas com plataforma digital, além da competição do produto com outros materiais.