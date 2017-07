USIMINAS ABRE CENTRO DE SENSIBILIZAÇÃO DE SEGURANÇA PARA APERAM

Cinco integrantes da Aperam conheceram o Centro de Sensibilização de Segurança da Usiminas em Ipatinga. Eles foram alguns dos sorteados para realizar a visita no 9º Workshop de Segurança e Saúde Ocupacional, promovido em junho, em Ipatinga, pela Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM), quando a Usiminas apresentou o trabalho como um dos cases de sucesso das grandes empresas do evento.

Comportamento e conhecimento são palavras-chaves no dia a dia de qualquer indústria para que a segurança, a saúde e a vida dos empregados sejam preservadas em primeiro lugar. Pensando nisso, a Usiminas criou dentro da área da Usina de Ipatinga o Centro de Sensibilização de Segurança, um ambiente com 30 vivências capazes de proporcionar experiências reais de acidentes e situações de risco aos visitantes.

“Assisti a apresentação do Centro de Sensibilização no Workshop da ABM e fiquei muito interessado. Achei a ideia inovadora e a minha percepção foi a melhor possível. Lá, a vivência é real, de fato, e temos a oportunidade de ver na prática medidas de segurança necessárias para eliminar os riscos. Fomos muito bem recebidos”, agradece Paulo Raso, gerente de Recursos Humanos da Aperam.

APRENDIZADO

Inaugurado em 2011 e modernizado em 2016, o Centro de Sensibilização de Segurança da Usiminas é usado para dinâmicas teóricas e práticas. O objetivo é incentivar os colaboradores a desenvolverem suas atividades com segurança, levando-os a assumir o protagonismo no cuidado com a vida.

Nos chamados espaços de vivências, o empregado, por exemplo, pode manusear braços artificiais em máquinas, reproduzindo como seria um esmagamento das mãos envolvendo correntes e rolos e suas drásticas consequências. Ou visualizar a percepção de riscos elétricos, riscos do trabalho em altura, movimentação de cargas, proteção contra incêndios, acesso seguro à ponte rolante, ferramentas manuais, entre outras.

Afinal, as estatísticas mostram que 86% dos acidentes na indústria têm como causa atos inseguros e outros 12% ocorrem por conta das condições inseguras. Ou seja, a maioria deles causados por comportamento inadequado. “Queremos sensibilizar as pessoas, tocar no coração delas, para que aprendam, de maneira interativa, sobre as consequências desses eventos e a importância da prevenção de acidentes para o trabalho e para a vida”, destaca Silmar Rabelo, gerente geral da Laminação a Frio da Usiminas.

O centro possui ainda salas de encontro para realização de Diálogos Diários de Segurança, palestras sobre segurança, saúde e qualidade de vida, tornando um instrumento importante de capacitação na empresa. De janeiro a julho, mais de 2.500 empregados diretos, indiretos e visitantes já passaram pelas simulações de vivências do setor.