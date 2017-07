UAITEC DE IPATINGA OFERECE 72 CURSOS DE CAPACITAÇÃO ONLINE

O polo ipatinguense da Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais (Uaitec) está oferecendo gratuitamente 72 cursos de aperfeiçoamento e capacitação, através do sistema de educação à distância. Os cursos são realizados através de vídeoaulas, arquivos em áudio, hipertexto, entre outros materiais que os alunos podem acessar através um sistema interativo, que conta com um completo conteúdo multimídia.

A carga horária das capacitações varia de 10 a 80 horas. Ao término de cada curso o aluno recebe um certificado de conclusão.

Em Ipatinga a Uaitec funciona na sede da Central de Qualificação e Empreendedorismo de Ipatinga (Capacitar), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Ali os estudantes têm disponível um moderno ambiente virtual de aprendizagem.

Serviço

Para ter acesso aos cursos da Uaitec é necessário preencher um cadastro online e seguir todos os procedimentos no site www.uaitec.mg.gov.br. Após o preenchimento correto de todos os dados, será enviada uma mensagem automática para o e-mail do candidato. Clique no link e termine de responder as questões para ativar sua conta no site da Uaitec.

Outras informações podem ser obtidas no polo Uaitec, Av. João Valentim Pascoal, s/n (esquina com a Rua Mariana), Centro de Ipatinga, ou pelo telefone (31) 3829-8731.