TIMÓTEO PROMOVE AÇÃO CONTRA POLUIÇÃO NO DISTRITO INDUSTRIAL

O prefeito de Timóteo, Geraldo Hilário, determinou que a Secretaria de Meio Ambiente realize todas as ações necessárias para redução das emissões atmosféricas no distrito industrial do município. A poluição atmosférica tem incomodado os moradores dos bairros próximos às empresas, sobretudo dos bairros Limoeiro e Recanto Verde.

O secretário Municipal de Meio Ambiente, Jacob Ricardo Ribeiro, colocou a equipe da fiscalização em campo para notificar as indústrias que tenham fonte fixa de efluentes atmosféricos, sejam gasosos, fuligens ou materiais particulados.

Cinco empresas que têm no seu sistema previsão de emissões atmosféricas tiveram que apresentar relatórios de monitoramentos da poluição, descrições detalhadas dos seus processos de produção, relação de insumos e matérias primas, bem como apresentação detalhada dos sistemas que utilizam para reduzir a poluição.

No início da semana uma força tarefa da fiscalização ambiental iniciou um levantamento ainda mais detalhado, envolvendo a totalidade das empresas instaladas no distrito, para diagnosticarem as emissões, inclusive atmosféricas, hídricas e resíduos sólidos. Este diagnóstico levantará a situação de licenciamento de cada uma das empresas, quais são as condicionantes que os órgãos ambientais estabeleceram com elas no licenciamento e quais já foram cumpridas. Vai conhecer também o número de funcionários e qual a destinação dos resíduos gerados.

Uma comissão de moradores da Regional Leste foi eleita pela comunidade para acompanhar os trabalhos de fiscalização no distrito industrial e nesta sexta-feira (7), os membros terão acesso aos laudos, relatórios, dados de monitoramento e autuações emitidas para as empresas e poderão acompanhar em campo o trabalho dos fiscais.

O prefeito Geraldo Hilário ressaltou que o município tem o desenvolvimento sustentável como princípio de proteção das pessoas, o que significa criar condições para as empresas trabalharem, gerando empregos e renda, mas sem comprometer a qualidade ambiental e causar danos à saúde da população.