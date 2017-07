TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO APLICAM VACINA ANTIRRÁBICA HUMANA

Pacientes que necessitarem de doses de Vacina Antirrábica Humana (VARH) devem ficar atentos às novas orientações da Secretaria de Estado da Saúde quanto aos locais onde receber a vacina no Vale do Aço. A recomendação da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações vem otimizar a aplicação da VARH de forma que atendam uma demanda de pelo menos dois pacientes acidentados/dia até a normalização do fornecimento da mesma pelo Ministério da Saúde.

A partir de julho, as pessoas feridas por cães, gatos ou morcegos com prescrição médica de doses da VARH, deverão se dirigir a Coronel Fabriciano de segunda à sexta-feira, de 13 às 17 horas, Unidade de Saúde Centro, rua Albert Scharlet (próximo ao Senac). Aos sábados, domingos e feriados, a vacina estará disponível, de 9 às 18 h, no Centro de Saúde João Otávio, à Avenida Vinte, S/N, Olaria II, em Timóteo.

De acordo com César Luz, secretário de Saúde de Timóteo, os dois municípios formalizaram essa parceria no atendimento da comunidade com o objetivo de proporcionar a prestação de serviços de forma contínua. Queremos garantir a vacina aos pacientes que deverão ter em mãos a ficha de notificação/investigação de Raiva Humana preenchida por médico da unidade de saúde da cidade de origem, juntamente com a prescrição do número de doses, explicou o secretário.

A Secretaria de Saúde do Estado determinou que todos os usuários referenciados dos municípios de Timóteo, Coronel Fabriciano, Marliéria, Jaguaraçu, Antônio Dias, Dionísio, Córrego Novo e Pingo D’Água deverão estar de posse da prescrição das doses da VARH, segundo novo esquema de aplicação intradérmica (ID) e cópia da notificação.

Serviço

Como proceder em caso de ferimento por cães, gatos ou morcegos

Quem for ferido por mordidas, arranhões de cães, gatos ou morcegos deve lavar o local afetado com muita água e sabão para impedir que as bactérias da saliva do animal se espalhem, evitando o aparecimento de complicações maiores. Além de procurar o hospital ou unidade de saúde mais próximo de casa para fazer a notificação da ocorrência e receber atendimento médico.

De acordo com Alexandre Barbosa, professor de infectologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp – Botucatu), “toda mordida de animal, sem exceção, deve ser tratada em um pronto-socorro. Elas podem causar infecções fatais. Vermelhidão, inchaço, dor e dificuldades para mover a mão são sinais de que pode existir uma infecção e é preciso buscar tratamento”, alerta.