TEM INÍCIO A ETAPA LOCAL DOS JOGOS SESI NO VALE DO AÇO

Industriários da Região Metropolitana do Vale do Aço participaram ontem (11), da solenidade de abertura dos Jogos Sesi – etapa local. Durante dois meses, 16 modalidades serão disputadas pelas 28 empresas inscritas.

Os classificados, segundo o supervisor de esportes e lazer do Sesi, Rodrigo Assumpção, garantem vaga na etapa regional que acontecerá em setembro, em Governador Valadares.

O presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Luciano Araújo, deu boas vindas aos industriários e destacou que essa é a maior competição do trabalhador já promovida pelo Sesi. “Gostaria de parabenizar as empresas inscritas e os 1200 industriários que defenderão suas empresas, mas que acima de tudo, farão do esporte um estilo de vida mais saudável, com foco na vivência de valores e aumento da produtividade e desenvolvimento de habilidades”.

Representando as indústrias, Roberto Maia, diretor da Usiminas, parabenizou o trabalho desenvolvido pelo Sesi e resumiu a iniciativa em uma frase citada pelo saudoso Rinaldo Campos Soares, ex-presidente da Usiminas: “O esporte modela o corpo, educa os gestos, forja o caráter e ensina a viver em sociedade”. E completou: “O esporte nos propicia também exercer o respeito pelos colegas, adversários e a cumprir regras. Espero que essa oportunidade seja bem aproveitada por cada um de vocês. Parabéns e sucesso nas competições.”, desejou.

Otimista, o coordenador da equipe do grupo Emalto nos jogos, Fagner Adriano Gonçalves, espera a classificação para a etapa regional. “Nossa expectativa é a melhor possível. Conseguimos chegar à final nos dois últimos anos. A equipe está preparada e entusiasmada”, pontua o supervisor de montagem da empresa. A Emalto compete nas modalidades: futebol society 7 máster, futsal , tênis de mesa e xadrez.

Após a solenidade de abertura duas partidas deram início a fase local, uma de futsal entre as empresas Convaço x Cipalam e uma de futebol society 7 livre entre as empresas Golden Inox x Usiminas Mecânica.

Prestigiaram o evento o novo presidente do Sinpava, Fabrício Lara; o gerente regional Sesi e Senai, Helder Marques; o gerente da Fiemg Regional Vale do Aço, Wantuir Caires; a gerente do Sesi Santa Rita de Cássia, Cléia Chamon; o gerente do Senai, em Timóteo, Telmo Bianchini; o gerente de produção da Tessin Minas, Yoshiro Togura e o gerente de Recursos Humanos da Usiminas Mecânica, André Soares de Castro.