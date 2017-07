STARTUP: EVITE OS ERROS INICIAIS

– (*) Guilherme de Castro Rezende –

Permitam-me uma leve introdução neste primeiro texto. Muita prosa houve para ele nascer. Fruto de uma parceria que se iniciou sob o manto daqueles jovens preocupados com o futuro de sua região, o Vale do Aço: o movimento “Compartilhar”.

Ao começar a palestra, numa sexta à noite, o “Compartilhar” já declarava seu objetivo: quem sabe transformar o Vale do Aço em um vale de muitos outros empreendimentos. Assim se deu o primeiro contato entre o escritório Jayme Rezende e o CARTA DE NOTÍCIAS. Ambos ficamos desejosos de contribuir com o compartilhamento de ideias e ideais.

Agradecemos ao jornalista William Saliba pelo espaço no CARTA DE NOTÍCIAS. Discutiremos com os leitores temas cotidianos sob a ótica jurídica, sem, no entanto, ter a pretensão de esgotar o assunto. Como exemplo, naquela noite, a conferência girava em torno dos primeiros passos de uma ‘startup’, como se deve produzir um site adequado para o negócio.

De início, diversos especialistas e investidores definem uma startup como um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhado em condições de extrema incerteza por um grupo de pessoas. A partir desse conceito, podem-se elencar alguns cenários para garantir que sua startup saia de uma situação de extrema incerteza e risco.

A parte digital, por exemplo, é extremamente importante no mundo atual, contudo, não se pode olvidar da segurança. De acordo com o relatório anual Norton Cyber Security Insights, 2016 foi um ano magnífico para os hackers. Apenas no Brasil, 42,4 milhões de pessoas foram afetadas, trazendo um prejuízo de US$ 10,3 bilhões de dólares. O alvo principal desses malfeitores são as pequenas e médias empresas, ou seja, todos os presentes naquela mesa de bate papo eram um futuro alvo em potencial.

Dedicar uma parcela, já restrita no começo do empreendimento, para segurança tecnológica não é usual. Talvez um dado do professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas), André Miceli, possa esclarecer a necessidade desse investimento: o Brasil foi o 4º país com a maior quantidade de casos de ataque cibernético no mundo em 2016. Em suma, ninguém está absolutamente à salvo, nem mesmo a presidência da maior potência do mundo, os Estados Unidos da América. Investigações sobre a influência de hackers russos no resultado eleitoral americano estão em andamento. Sem falar no grampo da NSA, agência norte-americana, sobre a ex-presidente Dilma e alguns diretores da Petrobras. Aliás, em maio último um ransomware (vírus) russo ou chinês atingiu diversas empresas e indivíduos no mundo, exigindo um pagamento em bitcoins, moeda não rastreável.

Portanto, a segurança digital é uma necessidade premente. Mas, infelizmente, esse tipo de segurança não é a única elementar para uma startup. Há diversos erros jurídicos que se pode cometer na origem de um empreendimento. Um básico é a ausência de um acordo entre sócios. Geralmente, essas empresas nascem entre amigos ou parentes, o que acaba por deixar o elemento contratual em segundo plano. Há dados que indicam que 60% dos casos de sociedade não passam dos primeiros anos de atividade, muito devido à falta de alinhamento de interesses entre os fundadores ao longo do tempo.

Outro erro primário é o desconhecimento do aspecto tributário de seu local de trabalho: o município, o estado e o país. Entender a incidência dos entes federativos em seu negócio não é simples, por isso, buscar ajuda profissional pode trazer resultados maiores e mais seguros. Hoje a advocacia preventiva é o mote do Direito. Planejamento tributário poderá não só evitar dores de cabeça com o governo, mas também economizar algumas expensas.

Como estamos a falar de startups, é muito comum haver desavenças entre os sócios e os desenvolvedores web. É comum porque os sócios estão com uma ideia na cabeça que nem sempre foi bem definida para os programadores digitais. Um acordo de partes bem determinado, com responsabilidades bem delineadas, traz transparência e eficiência para ambos os lados.

Num momento posterior, tem-se visto dissensão entre investidores e fundadores, seja relativo à interferência indevida, seja relativo aos recursos captados. Cláusulas de recomposição e acomodação de interesses podem ser vitais para o seu negócio.

O tema não se esgota, basta lembrar a recente controvérsia entre o Judiciário brasileiro e a empresa Whatsapp, sobre entrega de conversas às autoridades para fins de investigação criminal. Diante de recorrentes bloqueios do aplicativo, o STF proferiu medida liminar proibindo essa atitude, uma vez que não se sabia sobre a possibilidade de quebra de criptografia do aplicativo. No entanto, reportagem do The Guardian, jornal britânico, revelou que o pesquisador Tobias Boelter, da Universidade de Berkeley, conseguiu achar brechas para leituras das mensagens criptografadas, inclusive no Facebook. Isso demonstra a exposição de dados que uma Startup pode sofrer.

Apesar de todos os citados problemas, não é motivo de desânimo iniciar um empreendimento. Como exposto pelo movimento “Compartilhar Vale do Aço”, pode-se trabalhar junto e com solidariedade em prol do sucesso. O crescimento de um empreendimento novo é o crescimento da nossa região, pelas multiplicações em cadeia dos negócios. Os problemas podem ser superados, por meio do trabalho sério e profissional dos que estão à sua volta. Mãos à obra!

(*) Advogado do escritório Jayme Rezende Advogados Associados