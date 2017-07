SINPAVA LANÇA SELO DE QUALIDADE E TRAZ DR. BACTÉRIA À IPATINGA

O Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Alimentação, Panificação, Confeitaria e de Massas Alimentícias do Vale do Aço (Sinpava) realizará, na próxima segunda-feira (31), o lançamento do Selo Sinpava Alimento Seguro, que visa incentivar as indústrias do setor a implementarem um conjunto de normas técnicas, garantindo os requisitos obrigatórios da Higiene e Segurança Alimentar de acordo com a legislação vigente.

De acordo com o presidente do sindicato, Fabrício Lara, a certificação é uma iniciativa do Sinpava em parceria com a Sanar, e com a Fiemg, através do Instituto Evaldo Lodi (IEL), por meio do Programa de Competitividade Industrial Regional (PCIR) destinado à todas empresas/empreendimentos do ramo alimentício. “Nosso objetivo é tornar os consumidores mais informados e conscientes, procurando, assim, as empresas que lhes dão mais garantia de segurança alimentar, além de distinguir as empresas quanto à qualidade dos seus produtos e serviços”, explicou.

Outro fator importante proporcionado pelo selo é o incentivo para que as empresas melhorem sempre o seu desempenho. “Para garantir o selo, existe uma série de fatores que serão avaliados, de acordo com as legislações sanitárias vigentes, fazendo com que os processos sejam sempre revistos, com foco na segurança alimentar e na satisfação do cliente”, acrescentou Fabrício.

Para abordar o tema “Novos rumos na garantia da qualidade dos alimentos” no dia do lançamento do selo, o Sinpava e a Sanar convidaram o biomédico e consultor Roberto Martins, o Dr. Bactéria, especializado em Saúde Pública, Marketing Digital e em Engenharia da Qualidade. Roberto Martins ficou conhecido como Dr. Bactéria ao participar do quadro “Tá limpo”, do programa Fantástico.

Para participar do evento, os interessados deverão acessar o site da Fiemg Regional Vale do Aço (www.fiemg.com.br/Regionais/vale-do-aco) e clicar no banner do evento. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. Mais informações pelo telefone 3824-2334.