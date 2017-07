SHOPPING DO VALE DO AÇO RECEBE FESTIVAL DE CERVEJAS

Parceria entre Shopping Vale do Aço e o Projeto Aproveite Minas traz pela primeira vez ao Vale do Aço, o Festival das Cervejas. O estacionamento aberto do mall, próximo ao Centro Cultural Usiminas, vai receber 10 barracas de restaurantes, bares, profissionais da gastronomia e nove marcas de cervejas artesanais como a Botucudos, Backer e Vetterana.

As atrações musicais ficam por conta do maior cover da banda irlandesa na américa latina, o U2. Os amantes do sertanejo e do xote também estarão muito bem contemplados pela banda “Chama Chuva”.

Além das atrações gastronômicas e musicais, crianças e adultos poderão curtir o parque de diversões Trombini e todas a atrações de férias que o shopping preparou para o mês de férias. Um fim de semana completo e muito especial para toda família.

Serviço

Local: Shopping Vale do Aço – Estacionamento aberto próximo ao CCU

Data: 15 e 16/07/2017

Horário: 15h às 22h

Ingresso: Entrada franca mediante a doação de 1kg de alimento não perecível revertidos para o Se Toque.