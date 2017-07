SESI ABRE INSCRIÇÕES PARA CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA

Estão abertas as inscrições para o Circuito Sesi de Corrida de Rua, criado em comemoração aos 70 anos do Sesi. A prova, que percorre as 10 regionais do Sistema da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), será realizada conjuntamente com a Prefeitura Municipal de Ipatinga, no dia 27 de agosto, às 09h30, no Parque Ipanema, como parte da programação do DIA V.

Com o intuito de promover a saúde dos trabalhadores das indústrias, a inscrição para esta categoria será gratuita. “Sabemos que a prática de esporte traz diversos benefícios para as pessoas, buscamos, então, incentivar os funcionários das indústrias a realizarem atividades físicas para que tenham uma melhor qualidade de vida”, disse Rodrigo Assumpção, supervisor de esportes e atividades físicas empresariais do Sesi de Ipatinga.

“A corrida, em particular, contribui para melhora da qualidade do sono, da ansiedade e tensão, auxilia na redução de doenças cardiovasculares, diminui a gordura corporal, dentre diversos outros fatores. Aqueles que ainda não começaram a correr têm um mês para treinar, até o evento, e começar a sentir os efeitos positivos dessa prática”, acrescentou o supervisor.

CORRIDA SOLIDÁRIA

O Circuito Sesi Corrida de Rua contará com a categoria “empregados da indústria” (inscrições gratuitas) e “público em geral”, com o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). A renda arrecadada com as inscrições será doada para cinco instituições do Vale do Aço: Grupo Se Toque, Casa da Esperança, Instituto Ideias, Associação Brasil Social Togo e Creche Comunitária Santa Terezinha.

Todos os inscritos receberão um kit com camisa, gym bag, toalha, medalha e kit alimentação após a prova. Haverá premiação geral e por faixa de idade. O circuito contempla um percurso de 5 km, com a largada às 09h30.

Os primeiros colocados da categoria empregados da indústria (feminino e masculino) serão premiados com a inscrição para a prova Night Run, categoria industriário, da Etapa Tiradentes do evento X-Terra 2017 (30/09 e 01/10/2017), com as despesas de transporte, hospedagem e alimentação inclusas.

Serviço

As inscrições deverão ser realizadas através do link www.fiemg.com.br/sesicorridaderua – ícone Ipatinga – 27 de agosto. Informações pelo telefone 3822-1414.