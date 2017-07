Sebrae realiza Workshop da Beleza de Ipatinga

No dia 7 de agosto, o Sebrae Minas promove, em Ipatinga, o Workshop da Beleza, que integra o calendário temático do mês de agosto. O evento voltado para empresários e empreendedores do ramo da beleza, clínicas de estética e salões de beleza ocorre em parceria com o Senac.

A inscrição gratuita deve ser feita no www.sebraemg.com.br, no ponto de atendimento do Sebrae Minas, em Ipatinga, ou nos telefones (31) 3830-3300 e 0800 570 0800. As vagas são limitadas.

De acordo com o Portal do Empreendedor, as atividades ligadas à beleza têm crescido significativamente. O dado mais recente, de 22 de julho deste ano, mostra que do total de 804.765 MEIs formalizados no estado, 70.698 estão na atividade de cabelereiros e 17.692 na de estética e outros serviços ligados à beleza. Em Ipatinga, já são cerca de 12.161 Microempreendedores Individuais formalizados, sendo 1.152 ligados ao ramo de cabelereiros e 327 ao de estética e outros serviços ligados ao setor. Em julho de 2016, esses números eram 1.006 e 278, respectivamente.

Serviço

Data: 7 de agosto de 2017

Local: Sebrae Minas, em Ipatinga (Avenida Monteiro Lobato, 63, Cidade Nobre)

Programação

14h às 16h: Palestra Dicas de penteados práticos e rápidos

16h às 18h: Palestra Atendimento de qualidade em clínicas de beleza

Informações e inscrições: Ponto de Atendimento / (31) 3830-3300 / 0800 570 0800