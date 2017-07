SEBRAE MINAS PROMOVE EMPRETEC EM BELO ORIENTE

Para estimular os empreendedores na busca de autoconhecimento e aprimoramento constantes, o Sebrae Minas promove, de 7 a 12 de agosto, em Belo Oriente, o Seminário Empretec, uma metodologia de ensino inovadora desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de estimular o comportamento empreendedor. Para participar, o candidato deve entregar a ficha de cadastro até o dia 27 de julho. Os selecionados irão participar das entrevistas, que ocorrem de 24 a 28 de julho. A ação tem parceria da Associação Comercial de Belo Oriente e da Cenibra.

O Empretec consiste numa capacitação intensiva, realizada em seis dias de imersão, com dedicação exclusiva. Ministrado no Brasil exclusivamente pelo Sebrae, com duração de 60 horas, o programa abrange atividades desafiadoras que simulam o dia a dia de um gestor de empresas. O seminário é ideal para empresários e empreendedores que pretendem criar, ampliar ou melhorar seu desempenho nos negócios.

O projeto foi criado no final da década de 1980 e, hoje, está presente em mais de 30 países. No Brasil, são mais de 200 mil empreendedores formados. De acordo com pesquisas, 96,2% deles conseguem aplicar na prática os conhecimentos adquiridos e 53,8% perceberam aumento da sua renda individual.