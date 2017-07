SEBRAE MINAS PROMOVE CAPACITAÇÕES EM IPATINGA

Em julho e agosto, o Sebrae Minas vai promover capacitações para os empresários e empreendedores do Vale do Aço. Serão três cursos: “Atendimento ao cliente” e “Os benefícios da internet para a sua empresa” e o “Encontro do Agronegócio”.

A primeira atividade ocorre no dia 12, às 14h, na sede do Sebrae Minas, em Ipatinga, e é voltado para empresários e empreendedores do segmento do agronegócio. O Encontro do Agronegócio é gratuito e será realizado em parceria com a Emater. O objetivo é verificar as potencialidades e principais desafios no agronegócio regional, de forma a ampliar a visão dos empresários deste setor. Na programação, a palestra Agroindústria de alimentos como oportunidade e desafios do agronegócio.

De 17 a 20 de julho, das 18h30 às 22h30, acontece o curso Os Benefícios da Internet para a sua Empresa, quem tem como objetivo criar condições para que o participante desenvolva as competências para compreender e analisar as oportunidades que a internet propicia para o seu negócio. Além disso, pretende levar o participante a agir de modo proativo na busca de informações e no planejamento do seu negócio na internet, auxiliando na divulgação, promoção e vendas de produtos e serviços no mercado virtual.

Já de 21 a 24 de agosto é a vez do curso Atendimento ao Cliente, que vai capacitar o empresário a identificar os aspectos que contribuem para a satisfação do cliente, refletir de forma crítica sobre as ações e procedimentos de atendimento na empresa e planejar as ações que possam gerar impacto positivo nos resultados. A ação ocorre das 18h30 às 22h15.

As inscrições devem ser feitas nos telefones (31) 3830-3300 e 0800 5700 0800 ou no Ponto de Atendimento do Sebrae Minas, em Ipatinga. As vagas são limitadas.

Serviço

Encontro do Agronegócio

Data: 12 de junho de 2017

Local: Sebrae Minas (Avenida Monteiro Lobato, 63, Cidade Nobre, Ipatinga)

Informações e inscrições: (33) 3278-6952 / 0800 570 0800

Gratuito

Curso Os benefícios da internet para a sua empresa

Data: 17 a 20 de julho de 2017

Local: Sebrae Minas (Avenida Monteiro Lobato, 63, Cidade Nobre)

Informações e inscrições: (33) 3278-6952 / 0800 570 0800

Investimento: R$ 200,00

Curso Atendimento ao cliente

Data: 21 a 24 de agosto de 2017

Local: Sebrae Minas (Avenida JK, 1074 – Vila Bretas)

Informações e inscrições: (33) 3278-6952 / 0800 570 0800

Investimento: R$ 140,00