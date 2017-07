REGIONAL DE SAÚDE DEBATE ENFRENTAMENTO AO AEDES AEGYPTI

O último boletim epidemiológico da SES-MG aponta até o momento que o Território Vale do Aço da Secretaria de Estado da Saúde apresenta 1.140 casos prováveis de Chikungunya dos 17.510 casos registrados em Minas Gerais. Em razão disso, a Regional de Saúde de Coronel Fabriciano realizou nesta quarta-feira (26), reunião de alinhamento com alguns municípios regionais sobre o enfrentamento das doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti, em especial a febre Chikungunya.

Durante a reunião, a superintendente Déborah Cabral apresentou os números e medidas de enfrentamento e controle do Aedes Aegypti nos municípios em alta e média transmissão, ressaltando a necessidade dos gestores municipais realizarem campanhas de mobilização social e alertar a população sobre os casos e o seu papel neste enfrentamento.

“Ficamos preocupados com o fato de estarmos no inverno e em nossa região haver municípios em alta e média transmissão. Geralmente nesta época do ano há poucos casos de arboviroses. Diante dos fatos, estamos mobilizando os municípios, visando o enfrentamento ao Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. Não devemos mais esperar que este enfrentamento seja feito somente no verão. O nosso Comitê Técnico de Enfrentamento a Arboviroses está em alerta e o monitoramento de risco dos municípios esta sendo realizado”, frisou a superintendente.