REGIÃO DA NOVA AVENIDA MAANAIM GANHA PASSAGENS ELEVADAS

Como parte das últimas intervenções previstas no conjunto de obras de remodelamento e adequação do complexo viário da Avenida Maanaim e adjacências, foi iniciada nesta semana a instalação de semáforos com botoeiras. São pontos para maior segurança dos pedestres, com acionamento manual. Nesta quarta-feira (12), começaram a ser implantadas também passagens elevadas, visando a redução de velocidade no trecho entre o Parque Ipanema e o trevo do Bairro Jardim Panorama.

Dados do Departamento de Trânsito (Detra), órgão ligado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Ipatinga (Sesuma), mostram que foi alto o número de acidentes em 2015 na região da Avenida Guido Marlière e proximidades. Nada menos que 103, deixando o saldo de 58 vítimas, uma delas fatal. Os dados referentes ao ano de 2016 ainda não foram atualizados.

Uma das passagens elevadas está sendo construída na Avenida Burle Marx, pouco antes do acesso à rotatória entre o Iguaçu e o Jardim Panorama. Outra será implantada na Avenida Guido Marliére, no ponto localizado próximo às ruas Tuparis e Bororós. Uma terceira, na mesma avenida, ficará logo à frente da ponte entre o Jardim Panorama e o Iguaçu.

Em todos os casos as passagens estão sendo construídas nas duas pistas. Para quem for atravessar a pé a entrada da Avenida Maanaim, próximo à ponte, a sinalização será de faixa de pedestre pintada no solo.

A expectativa da Secretaria de Obras do município é que nos próximos dias sejam iniciadas as obras de contenção do ponto de erosão pluvial existente na margem superior da Avenida Maanaim, outra intervenção necessária para garantir a segurança do tráfego na via.