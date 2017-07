RAIMUNDOS E MAIS TRÊS BANDAS COMEMORAM ANIVERSÁRIO DO GARAJÃO

Dois anos de “certeza de rock”. Em julho de 2015, o espaço cultural Garajão reabriu as portas focado em um público carente por rock n’ roll e entretenimento que fugisse dos clichês. Em 24 meses passaram pela casa bandas autorais como Blues Etílicos, Tianastácia, Matanza, Cachorro Grande, Autoramas e Dead Fish, além de uma infinidade de tributos a grandes artistas mundiais. E para comemorar os dois anos de reabertura, o Garajão anuncia, para este sábado (29), a banda brasiliense Raimundos, que está na estrada há 30 anos e é considerada um dos maiores ícones do rock brasileiro.

Os Raimundos serão a terceira atração musical da noite. Com portaria aberta às 18h, a primeira banda a subir ao palco do espaço cultural, às 21h, será a Aeroplane, de Belo Horizonte, que executará os sucessos dos norte-americanos do Red Hot Chili Peppers. Na sequência tem campeonato de “air guitar”, quando os inscritos irão ao palco imaginar uma guitarra nos braços e dedilhá-la do mesmo jeito que se dedilha uma guitarra real. Os melhores serão premiados.

Por volta das 23h30 será a vez da Foo Fighters Cover Brasil, também da capital mineira, fazer o seu show. Depois, tem a apresentação da banda Raimundos, fechando com a Americana (The Offspring cover). “Além do campeonato de ‘air guitar’, ainda teremos arena de paintball, rodada dupla de cerveja, escalada, praça de alimentação e muitas outras surpresas”, antecipa Emerson “Bodão”, um dos organizadores do evento.

BANDAS

Raimundos é uma banda de rock brasileira formada em Brasília em 1987. O nome é derivado de uma de suas maiores influências, a banda Ramones. Com oito discos autorais, 30 anos de estrada e mais de 5 milhões de cópias vendidas, os Raimundos estão marcados na história como uma das principais bandas de rock no Brasil.

Já a banda Aeroplane foi formada em 2008, por músicos de Belo Horizonte, com a proposta de apresentar ao público um show contagiante, bem-humorado e marcado por muita competência na execução dos principais sucessos da banda californiana, desde os primeiros discos até os atuais.

Por sua vez, a Foo Fighters Cover Brasil (ex-Monkey Wrench) tem Rafa Giácomo nos vocais. A semelhança física com Dave Grohl, aliada aos timbres e figurinos, o credenciou a dividir palco com o artista norte-americano em fevereiro de 2015, em BH, durante uma turnê do Foo Fighters pelo Brasil.

A banda Americana faz uma homenagem ao The Offspring (também conhecida simplesmente como Offspring), que é uma banda de punk rock dos Estados Unidos formada em 1984 na Califórnia.

Serviço

Ingressos antecipados para o evento deste sábado estão à venda nas lojas Kim & Kris e Tenda, no Centro de Ipatinga. Também podem ser adquiridos no Barteco (Centro Comercial do Cariru). Já no Shopping Vale do Aço, estão disponíveis na Chilli Beans. Em Coronel Fabriciano podem ser comprados na Kahuna Tatoo e Body Piercing (Centro).