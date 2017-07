PROJETO CONSTRUINDO O SABER ENCERRA SEMESTRE COM FESTA

O Bosque da Fundação Aperam Acesita foi palco de mais um “arraial” nesta semana. Só que, desta vez, a festa foi dos participantes do Projeto Construindo o Saber. Na tarde da última quarta-feira (12), o grupo encerrou suas atividades do primeiro semestre com direito a música, quadrilha e o tradicional bingo com brindes.

O projeto, desenvolvido há 17 anos, conta com sete voluntários e atende atualmente 43 alunos de Timóteo. A iniciativa tem como objetivo promover uma alfabetização e socialização do aluno, estimulando uma aprendizagem afetiva e social na terceira idade.

O Construindo o Saber acontece duas vezes por semana, atendendo pessoas a partir de 45 anos. É um projeto que a Fundação Aperam Acesita desenvolve com a terceira idade, proporcionando sua integração social e resgatando sua autoestima. Durante as aulas, os alunos também desenvolvem a escrita, leitura e a matemática básica necessárias para o seu dia-a-dia. As aulas do projeto retorna das férias no dia 7 de agosto.

Rosemary Ribeiro, que atuou como professora de biologia durante 32 anos, e agora aposentada, atua como professora voluntária do Projeto há cinco anos. Ela define o ato de ensinar como um desafio gratificante. “Para mim, atuar no projeto é um presente. A valorização e carinho que recebemos dos alunos não têm preço,” destaca a educadora.

Já Maria Vitória Vitorino Guimarães atua há seis meses como professora voluntária do projeto. Segundo ela, o primeiro contato que teve com o grupo despertou grande paixão pelos alunos. “É uma felicidade estar com os alunos, desde o momento da alfabetização até o convívio social. É realmente uma troca, eles aprendem com a gente, e a gente, com eles.”

Dona Laura Heloísa Sima, 63 anos, aluna do projeto há 17 anos se diz grata por tudo que aprendeu. Há seis anos, o seu marido, José Mendes Garito, 71 anos, participa também das aulas ministradas. “Entrei no projeto sem saber ler e escrever, hoje eu já sei ler placas das ruas, e até fazer contas de matemática. Tudo isso graças ao Construindo o Saber. Até o meu marido, que não era alfabetizado, animou a vir me acompanhar para aprendermos juntos. Gostamos muito das professoras e dos colegas de sala de aula. Todos são uma grande motivação para nós”, destaca Laura, que hoje frequenta as aulas ao lado do esposo.