PREFEITURA REALIZA BLITZ EDUCATIVA DE TRÂNSITO EM IPATINGA

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente vai realizar blitz educativa nas principais vias do Bairro Horto, em Ipatinga, em alusão ao Dia Nacional do Motorista, comemorado na próxima terça-feira (25). A programação começa na segunda-feira (24), sempre a partir das 9h, com a presença dos fiscais de trânsito e de posturas do município.

Na terça-feira, das 14h às 18h, a mobilização será reforçada com a participação do Instituto Raquel Barreto – de conscientização no trânsito – e entrega de panfletos.

O objetivo é orientar os condutores de veículos sobre as imprudências cometidas, visando maior segurança no tráfego pelas vias urbanas. Além disso, serão difundidas as novas regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Nos dois dias de blitz os agentes farão abordagem dos condutores de veículos, sanando dúvidas sobre o assunto.

PRINCIPAIS INFRAÇÕES

Conforme levantamento da Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) do município, referente ao mês de junho, as principais infrações registradas no trânsito da cidade e que geraram multas são as seguintes: 1º lugar – O condutor deixar de usar o cinto de segurança, 26,36%; 2º lugar – Estacionar em desacordo com a regulamentação, em vaga destinada a carga e descarga, 19,36%; e 3º lugar – Dirigir veículo falando ao celular, 12,46%.

Outras infrações comuns são as relacionadas ao estacionamento irregular. A partir de agora a presença dos agentes de trânsito, com o apoio da Polícia Militar, no Bairro Horto passará a ser frequente.