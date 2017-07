PRÉDIO DA CÂMARA DE IPATINGA PASSA POR RESTAURAÇÃO

A Câmara Municipal de Ipatinga deu início ao trabalho de restauração da pintura e estruturas metálicas do seu prédio. Na tarde desta quarta-feira (19), o presidente da casa Nardyello Rocha, acompanhado do superintendente da câmara, Lúcio Aguiar; a engenheira civil, Shirley Mello e a gerente dos Serviços Gerais, Jheniffer Martins realizou uma vistoria na execução da obra.

A pintura atual é original, desde quando o prédio foi inaugurado, em 2004. Não houve nenhum reparo nos anos seguintes.

Conforme o vereador Nardyello Rocha, o recomendado é que a cada 10 anos a pintura seja renovada. “No caso da câmara, já estamos há 13 anos com a pintura antiga. Inclusive a parte de estrutura metálica está bastante comprometida, devido a uma corrosão por condensação, isto requer um trabalho muito minucioso.” comenta.

A contração da empresa foi realizada por meio de licitação pública, e, conforme Nardyello, foi uma das mais concorridas do legislativo. O processo iniciou-se com 21 empresas participando e, ao fim, a empresa campeã foi a José Ediniz Ribeiro Pinturas – ME, da cidade Sumaré, Estado de São Paulo.

“Estamos tratando de um bem público, isso requer nosso cuidado e atenção. Nosso mandato como gestor também passa por estas questões; estamos atentos a todas as necessidades do legislativo. Cuidar do patrimônio público é preservar o que já foi investido com o dinheiro do povo.”, finaliza Nardyello.