PRATA DA CASA E ATRAÇÃO INTERNACIONAL NO IPATINGA LIVE JAZZ

O centenário da primeira gravação de jazz é comemorado em grande estilo pelo Ipatinga Live Jazz. Com o Circuito Itinerante apresenta nos dias 01 e 02 de agosto, instrumentistas de Belo Horizonte no Avesso e Dino’s Bar. Em seguida, entre os dias 3 e 5, agosto, ruma para o Centro Cultural Usiminas, com apresentações no foyer e palco principal. Nesta edição reúne cerca de 70 músicos vindos de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Timóteo, Ipatinga, Rio de Janeiro, Londres e Boston.

O público será recebido no foyer do teatro, 03 de agosto, a partir das 19h, com performance da Caravan Jazz Quartet, que reúne Plínio Fonseca (guitarra), Pedro Bastos (contrabaixo), Juscimar Gonçalves (sax) e Cláudio Letro (bateria) teatro. O grupo apresenta repertório com standards do jazz consagrados por Juan Tizol, Duke Ellington, Billy Strayhorn, Charlie Parker, Victor Young, John Coltrane e outros. Take The A Train, Billi’s Bounce, Stella by Starlight, são alguns dos clássicos que serão apresentados, além de Caravan, de Tizol e Ellington, que dá nome ao quarteto.

No palco principal (20h), o baixista e compositor Deícola Neves, que hoje reside em Londres, recebe um time de convidados especiais da região para apresentar seu mais novo trabalho. Deícola cresceu numa família musical. Iniciou seus estudos de contrabaixo com EdBoi, aprimorando seus estudos em harmonia com Arthur Maia e Enéias Xavier. Seu álbum Deícola Mirage foi co-dirigido e produzido por Arthur Maia, com quem compôs Maia-Catu. Em 2007 mudou-se para Londres, onde continuou a evoluir musicalmente, tocando com vários artistas como Mo Pleasure, que participa do álbum Mirage ao lado de Kiko Continentino, Marcelo Martins, Williams Mello e Zé Canuto. O repertório de Mirage combina o amor de Deícola pelo funk de Marcus Miller, maracatu do Norte do Brasil, samba e bossa nova. Adevilson Miranda, Luadson Constancio, Mauro Lúcio (Kodorna), Wemerson Rodrigues (Geleia), Wagner Oliveira, Witler Ferreira, Vaninho Vieira e Lilinho Nascimento são os convidados de Deícola Neves.

ATRAÇÃO INTERNACIONAL

A atração internacional vem da Berklee College of Music, localizada em Massachusetts, Boston, que foi fundada em 1945 e é a maior faculdade independente de música do mundo. Para o Ipatinga Live Jazz reúne alunos e ex-alunos da escola, que participam de eventos e festivais de jazz pelos Estados Unidos e outros países. A Berklee Citty Music All Stars Band é formada é formada por Misael Martinez, diretor da Berklee, Daniel Winshall, Roger J. Waters, Josue Raymond e as cantoras Kaovany Holguin e Sarah Coelho. Destaque para a participação da cantora e compositora Sarah Coelho, que nasceu nos Estados Unidos, mas tem suas raízes em Ipatinga. Filha de Abelar Coelho e Leila, Sarah é sobrinha do ator e humorista Ademar Pinto Coelho. Estuda música desde os 7 anos, passando por várias escolas de artes de Boston, ingressando posteriormente no Berklee College of Music. Seu estilo vai de R & B, passando pela MPB e música clássica. Atua como artista solo e com duas bandas. Dentre suas performances destaque para turnê realizada na Europa, cantando o solo do Hino Americano para os Red Sox e Celtics, além de participações com Gloria Estefan e abertura do Grammy.

JAM SESSIONS NO AVESSO

E o Avesso se une ao Ipatinga Live Jazz, com uma programação própria, para realizar as tradicionais jam sessions do festival. Depois das apresentações no teatro do Centro Cultural Usiminas, os aficionados pela música instrumental podem fechar a noite com uma esticada no pub, localizado no Centro Comercial do bairro Cariru.

O Avesso é referência na região pela programação diferenciada que oferece. Shows musicais, performances e intervenções artísticas especialmente escolhidas, integram a programação do espaço, que foi inaugurado em julho de 2016. Tudo isso, aliado a um cardápio de boas comidas e bebidas.

A primeira jam acontece na quinta-feira, 03 de agosto, por volta de 23h59. Luana Fernandes e Marcony Carvalho comandam a noite. Cantora singular, que já esteve presente em outra edição do Ipatinga Live Jazz, a cantora combina visceralidade e suavidade em suas performances. Em um encontro inédito, ela se une ao pianista Marcony Carvalho para brindar o público com uma noite de belas interpretações de clássicos do jazz.

SERVIÇO

Patrocinado pela Usiminas e Consul, o Ipatinga Live Jazz é uma realização de Valéria Altoé. Conta com apoio do Usicultura, Avesso, Dinos’Bar e San Diego Suites. O incentivo é do Governo de Minas Gerais, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Ingressos para as apresentações no Centro Cultural Usiminas podem ser adquiridos na bilheteria e no site www.eventim.com.br a R$ 20,00 a meia-entrada, estendida a todas as categorias até duas horas antes das apresentações. Faltando 02 horas R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 a meia entrada para estudantes, professores, menores de 18, maiores de 60 e colaboradores do Sistema Usiminas. No Circuito Itinerante e jam sessions haverá cobrança de couvert artístico. Programação completa no site www.ipatingalivejazz.com.br. Informações (31) 3822 3031 (bilheteria) ou (31) 99988 4108 / (31)99966 4166.