PARTIDA DA SEGUNDA DIVISÃO DO MINEIRO REABRE O IPATINGÃO

Depois de dois anos e meio sem receber jogos oficiais, o Estádio João Lamego Netto, o Ipatingão, será reaberto às 17h deste sábado (29), quando o Ipatinga Futebol Clube enfrenta a equipe do Betis, de Ouro Branco. A partida é válida pela Segunda Divisão do Campeonato Mineiro.

Segundo o secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Oliveira, com o gramado inteiramente recuperado pela prefeitura, além do Ipatinga o estádio municipal será utilizado por equipes locais de futebol amador. Na manhã deste domingo (30), a partir das 7h40, o Ipatingão sediará também a final do campeonato municipal na categoria Infantil, entre Esporte Clube Vila Celeste e Benfica Futebol Clube (Ipaba), e a final do Juvenil, entre a Associação Esportiva e Recreativa Iguaçu e o Esporte Clube Vila Celeste.

FORÇA-TAREFA

O estádio foi recebido pela atual administração de Ipatinga com as contas atrasadas e com a iluminação elétrica cortada, o que dificultava até mesmo a manutenção do gramado, servido por equipamento automatizado. As instalações passaram por uma série de pequenos reparos e foram atendidas exigências de segurança, graças ao empenho de uma força-tarefa de servidores e outros voluntários, sem custos extras para o município. Com recursos captados junto à União, por intermédio do mandato do deputado Leonardo Quintão, uma reforma ampla está prevista ainda para este segundo semestre.

O prefeito de Ipatinga, Sebastião Quintão, foi convidado para o chute inicial e, nesta sexta-feira (28), gravou chamada aos torcedores para comparecerem, posando para fotografias ao lado do prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius. O convite para o prefeito abrir a partida marcada para a tarde deste sábado foi feito pelo presidente do Ipatinga, Christiano Araújo, que também o presenteou com uma camisa e um agasalho do clube.