OIKÓS RECEBE MAIS DE 10 MIL VISITANTES

O Centro de Educação Ambiental da Aperam, Oikós fechou com chave de ouro o mês de julho, trazendo para a comunidade a 26ª edição do Brincando, Fazendo e Aprendendo no Oikós, um presente para o mês das férias escolares que repetiu o sucesso de público dos anos anteriores, foram mais de 10 mil visitantes durante esta edição.

O evento, realizado entre os dias 27 e 29, ofereceu uma programação bem atrativa, com diversas atividades para público de todas as idades, crianças, adolescentes, adultos e idosos.

O Oikós foi palco de brincadeiras e aprendizado, várias atividades, como gincanas com distribuição de brindes, trilha ecológica e piquenique com a família, além de sorteios.

Para Ozaias Vasconcelos, poder trazer sua família para participar do Brincando, Fazendo e Aprendendo é motivo de muita alegria. “É delicioso poder curtir momentos assim em família. A gente estreita nossos laços de amizade por meio de brincadeiras. Vai ser sempre bom nos reunir em momentos ricos assim, divertindo e aprendendo juntos. É o segundo ano que a gente participa. Gostamos muito.”

Para o pequeno Gabriel de Souza, de apenas 11 anos, a sala de realidade virtual foi o que ele mais gostou nesta edição. Para ele, foi uma experiência diferenciada de todas as edições anteriores. “Eu sempre venho ao Brincando, Fazendo e Aprendendo. Neste ano, o que eu mais gostei foi do óculos de realidade virtual. É muito legal, parece que estamos dentro de um filme.”

Segundo o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, promover mais uma edição do Brincando, Fazendo e Aprendendo é uma realização muito significativa. “A Fundação agradece a todos os participantes deste evento, que tem espaço cativo em nossa agenda, por privilegiar pessoas de todas as idades, aproximar familiares e amigos da nossa comunidade. A iniciativa vem tornar produtivo o período de férias, que além de brincar as crianças aprendem de forma lúdica.”

SOU+

Neste ano, o Brincando, Fazendo e Aprendendo trouxe como tema a prática do Sou+, que é desenvolvida pela Aperam South America, com o intuito de promover o protagonismo das pessoas nas questões de saúde, segurança e sustentabilidade. Essas três frentes fazem parte de um modelo de gestão que a empresa sempre promoveu entre os seus empregados. Assim, o evento veio potencializar esses valores difundindo-os entre mais pessoas do Vale do Aço, assim como novos conceitos do jeito de cuidar da saúde, da segurança e da sustentabilidade, promovendo desta maneira as pessoas como autoras da sua própria história.