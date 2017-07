OIKÓS ANIMA AS FÉRIAS ESCOLARES EM TIMÓTEO

O Centro de Educação Ambiental da Aperam, em Timóteo, recebe a 26ª edição do Brincando, Fazendo e Aprendendo no Oikós. A partir desta quinta-feira (27) até o próximo sábado (29), de 9h às 12h e de 13h às 17h, uma programação especial irá animar as férias das crianças.

Realizado pela Fundação Aperam Acesita, o projeto tem como objetivo promover o lazer e o aprendizado, associados à temática de Educação Ambiental. A iniciativa busca ainda estimular o conhecimento e a compreensão sobre a relação do homem com o espaço natural, por meio de vivências, brinquedos, dança, oficinas, trilhas interpretativas e esporte de aventura.

Neste ano, a atividade tem como foco disseminar a prática Sou+, desenvolvida pela Aperam South America, com o objetivo de promover o cuidado com a saúde, segurança e sustentabilidade. Assim, a Fundação Aperam Acesita, preocupada com o desenvolvimento da comunidade, compartilha o projeto, levando suas atividades aos moradores de Timóteo.

A coordenadora de projetos da Fundação Aperam Acesita, Juliana Jácome, destaca a importância do Brincando, Fazendo e Aprendendo no Oikós, que integra o calendário regional, no período das férias escolares. “É um momento de entretenimento e aprendizagem para as famílias que, além de se divertir, praticam atividades físicas, têm contato com a natureza e adquirem conhecimento por meio de atividades lúdicas”.

A entrada é gratuita, porém limitada. Por isso, é importante chegar cedo. Devido às peculiaridades do local, para mais segurança e comodidade, os participantes devem usar calçados fechados.

O Oikós, reserva natural que abrange 989 hectares, está localizado dentro dos domínios da Mata Atlântica e do perímetro urbano de Timóteo, cercado por matas secundárias, nascentes e grande diversidade de espécies de plantas e animais.