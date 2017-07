OAB MINAS REFORÇA PRESENÇA NO VALE DO AÇO

O presidente da seção mineira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Minas), Antônio Fabrício Gonçalves, acompanhado do tesoureiro Adjunto, Adriano Cardoso da Silva, cumpriu três agendas na Região Metropolitana do Vale do Aço. Na terça-feira (25), ao lado dos presidentes das subseções, Adilson Castro (OAB Timóteo), Maria Aparecida Silva (OAB Coronel Fabriciano) e Eduardo Figueredo Rocha (OAB Ipatinga), diretores, conselheiros e profissionais do Direito e do sistema de Segurança Pública, Fabrício inaugurou duas salas de apoio ao advogado e, após visita ao canteiro de obras, garantiu que a nova sede da subseção de Ipatinga será entregue no primeiro semestre de 2018.

Para Antônio Fabrício, a OAB Minas deu mais um passo para melhorar o atendimento dos advogados a população quando estão em situações ligadas ao Direito Penal. “Entregamos um parlatório na Cadeia Pública de Timóteo, onde o advogado poderá entrevistar seu cliente com liberdade, sigilo, tranquilidade e segurança. Era uma sala acanhada, um por um, em que a pessoa detida não tinha liberdade e não havia garantias ao direito constitucional do preso e do advogado. Agora temos um espaço digno”, comentou.

Na sequência, Fabrício e Adriano Cardoso inauguraram uma sala de apoio ao advogado na Delegacia de Coronel Fabriciano, projeto integrado entre a OAB e a Polícia Civil. “O advogado de Coronel Fabriciano e de outras subseções também ganham uma sala de apoio para melhorar a prestação do seu serviço. É um espaço que integra a advocacia mineira com a advocacia do Brasil”, disse.

OBRA EM ANDAMENTO

Em Ipatinga, o presidente Antônio Fabrício conferiu de perto a construção da nova sede da OAB, que tem 60% do cronograma da obra concluída. “Hoje, a nova sede da OAB Ipatinga é uma realidade. Mais do que uma sede para a advocacia, o espaço é significativo no ponto de vista do desenvolvimento da cidade” – ressalta Fabrício.

O prédio da subseção de Ipatinga está sendo construído em estruturas metálicas, segundo o presidente da OAB Minas, “para reforçar a identificação da região conhecida pela produção de aço, e manter o compromisso da ordem com o Vale do Aço, gerando emprego e renda aqui”.

A nova sede contará com auditório moderno, com capacidade para quase 150 pessoas e poderá ser usado pela sociedade civil para discutir questões que melhorem as condições de vida da população de uma força regionalizada. Segundo Fabrício, a população terá espaço para ser atendida pelas diversas comissões permanentes da OAB. Sem contar que o prédio integra o projeto arquitetônico da Praça Três Poderes, a mais importante da cidade.

“Estamos ampliando o contato da OAB com a população, construindo uma sede com recursos próprios, resultado do pagamento das anuidades dos advogados”, declarou.

Antônio Fabrício reiterou o compromisso de implantar, na sede da OAB Ipatinga, o núcleo regional de capacitação e inclusão digital para advogados sêniores, “destinado a um público que tem o conhecimento da advocacia e não pode ser excluído ou virar refém da tecnologia, devendo continuar atendendo a população com alto nível de sempre”.

COMPROMISSO

Para o presidente da OAB de Ipatinga, Eduardo Figueredo, a visita do presidente Antônio Fabrício e do diretor Adriano Cardoso às obras da nova sede “traz prestígio e mostra compromisso” da OAB Minas com os quase 1.700 advogados e estagiários inscritos na subseção. “A obra é uma reivindicação antiga dos advogados ipatinguenses e falta pouco para ser entregue. Um projeto iniciado lá atrás pelos presidentes que me antecederam e que, neste momento, se torna um avanço necessário e importante para a classe e toda sociedade”, apontou.

Conforme Figueredo, a casa da advocacia e cidadania já tem sua parte de estrutura metálica pronta e instalada. “Podemos ver dois pavimentos praticamente montados e, dentro de um prazo de dois meses, começa a montagem das paredes. A obra está dentro do cronograma previsto no planejamento do projeto e agora começa a ganhar corpo, dando visibilidade. A parte de estruturação é mais rápida agora, quando o trabalho torna-se visível e fácil de ser concluído. Esperamos entregar todas as salas, inclusive com mobília e equipamentos eletrônicos, no início do primeiro semestre do próximo ano”, disse.