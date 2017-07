Novas franquias do Vale do Aço são lançadas ao mercado

Três novas franquias do Vale do Aço serão apresentadas ao mercado no dia 11 de julho, em um evento realizado pelo Sebrae Minas, em parceria com a Associação Brasileira de Franchising (ABF). O lançamento será no próximo dia 11, às 19h, no Teatro Zélia Olguin, no Bairro Cariru.

As franqueadoras ForDoctor Contabilidade e Assessoria Financeira para Médicos, Gran Gelato Gelateria Italiana e Multiclínica Mais Saúde serão lançadas durante a palestra do fundador da escola de idiomas Uptime, Sérgio de Souza Monteiro. As inscrições gratuitas devem ser feitas no site da Sympla.

Nascido em Ipatinga, Sérgio inovou no mercado de franquias, transformando-se em uma referência. Atualmente, sua franquia de inglês possui 241 unidades e está presente em todo o país.

As três empresas franqueadoras foram graduadas por meio do programa Minas Franquia, promovido pelo Sebrae Minas em parceria com a ABF, cujo objetivo de fomentar o sistema de franchising em Minas Gerais e estruturar micro e pequenas empresas com potenciais de crescimento para que possam se tornar franqueadoras, propiciando oportunidades de expansão. Nos últimos seis anos, o Minas Franquia lançou 65 franqueadoras no estado. Todas elas receberam suporte do Sebrae Minas durante o processo de preparação da documentação de franquias exigida pela legislação, além de cursos e consultorias.

O SETOR DE FRANQUIAS

Segundo a ABF, nos três primeiros meses de 2017, o faturamento do setor de franchising passou de R$ 33,71 bilhões para R$ 36,89 bilhões, no mesmo período de 2016, registrando um aumento de 9,4%. A recuperação do mercado tem estimulado o crescimento do setor, inclusive o surgimento de novas oportunidades para micro e pequenas empresas se tornarem franqueadoras.

Minas Gerais já é visto como um dos estados mais promissores e com forte potencial para contribuir com o crescimento do setor de franchising nos próximos anos. De acordo com recente levantamento da ABF, não é por acaso que o estado cresceu 9,7% no faturamento, chegando a R$ 4,4 milhões em 2016. Com isso, Minas Gerais é o 4º estado do Brasil em número de empresas franqueadoras, com 171 marcas, e o 3º em número de franquias em operação, chegando a 4.982 unidades franqueadas. Nas primeiras colocações, em ambos os rankings, estão São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. Dentre as 20 maiores cidades de Minas, com maior número de franquias, Ipatinga ocupa a 7ª posição, com 120 unidades, o que representa uma participação de 1,8% em todo o estado.

Com esse desempenho, a região Sudeste, mesmo considerando-se todo o crescimento registrado pelo setor nas localidades mais distantes dos grandes centros urbanos do Brasil, continua concentrando o maior número de unidades franqueadas, com 57,1%. Porém, de acordo com o levantamento da ABF, esse crescimento se deu de forma mais acentuada no interior dos estados. Os segmentos que concentram a maior parte das unidades franqueadas em Minas são Saúde, Beleza e Bem-Estar (23%); Alimentação (21%); e Serviços Educacionais (16%).

AS FRANQUEADORAS

As três empresas (Gran Gelato, For Doctor e Multiclínica) ingressaram no Minas Franquia em 2016. O objetivo do projeto é auxiliar as empresas na expansão de seus negócios, dando instrutoria de como se tornar um franqueador e consultoria sobre a formatação do modelo de franquia a ser replicado. O Sebrae Minas elaborou a documentação necessária para que as marcas pudessem se tornar franqueadoras. Hoje, os empreendimentos estão prontos para vender franquias e constituírem suas redes, a partir de seus lançamentos.